Ашур: Говорить, что матчем с Левым Берегом где-то пожертвовали – нет, но близко к этому

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал ничью с "Левым Берегом" (1:1).

"Всегда есть определенная стратегия, особенно когда доходим до этого периода сезона. Нам нужно было определенные решения принимать, и ни один выбор не был бы оптимальным. Даже по ходу игры нам пришлось делать определенные изменения в планах. Вопросы восстановления будем пересматривать оперативно. У нас следующие матчи достаточно сложные. Также был сложный матч против "Левого Берега", но была, учитывая кубковое событие, возможность проявить себя тем, кто меньше играет. Хотелось бы, чтобы не пришлось производить срочные неплановые замены. Хотелось бы, чтобы победили, но если говорить, что этим матчем где-то пожертвовали – нет, но близко к этому”.

"Не хватило потерянного 1-го тайма. Повлияла на это тревога или нет, но замены точно повлияли, и совершенно кардинально противоположный 2-й тайм выдался. Рисунок игры был совсем другой. Не хватило забить еще один гол, чтобы компенсировать то недоразумение, которое мы получили в 1-м тайме. Начало было более-менее спокойное, ничего не предполагало… Будем называть вещи своими именами – ошибка на стандарте, недопустимая. Гол, который мы пропускаем, против компактно обороняющейся команды, которая играет максимально прямолинейно, борется за каждый мяч – это усложняло ситуацию”.

"На первый взгляд надо было делать замену Бабенко. Кровь пошла, рассечение, вроде бы было немалое, хотя я его не видел. Но он сказал, что все нормально, он не чувствует себя плохо – и мы приняли решение его не менять. Идея была в том, чтобы поменять из-за того, что он не сможет продолжать – он смог продолжить. Он боец, ​​будет биться до конца, и если не будет ничего радикального, то он точно не уйдет с поля. Поэтому мы сохранили эту возможность, чтобы он вышел в следующем матче”, – сказал Ашур.

"Волки" занимают четвертую строчку (42 очка).