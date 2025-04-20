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За последние 20 лет только 4 футболиста оформляли 4 результативных действия в матче с Шахтером
В УПЛ в этом промежутке подобное произошло впервые
Фото: ФК Колос
С 2005 года только 4 игрока набирали по 4 балла по системе гол+пас в одном поединке против "горняков". Отметим, что речь идет о периоде времени, когда статистические порталы сохраняли информацию об авторах ассистов в протоколах встреч. Это означает, что подобные показатели могут охватывать гораздо больший отрезок.
4 футболиста с 4 результативными действиями в матчах с "Шахтером" за последние 20 лет
- 2015/16 ЛЧ. Шахтер 3:4 Реал Мадрид. Криштиану Роналду (2+2);
- 2020/21 ЛЧ. Шахтер 0:6 Боруссия Гладбах. Алассан Плеа (3+1);
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- 2023/24 ЛЧ. Порту 5:3 Шахтер. Галено (2+2);
- 2024/25 УПЛ. Шахтер 2:4 Колос. Владислав Велетень (1+3).
Также во второй раз в текущем чемпионате "горняки" пропустили 4 гола.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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