За последние 20 лет только 4 футболиста оформляли 4 результативных действия в матче с Шахтером

С 2005 года только 4 игрока набирали по 4 балла по системе гол+пас в одном поединке против "горняков". Отметим, что речь идет о периоде времени, когда статистические порталы сохраняли информацию об авторах ассистов в протоколах встреч. Это означает, что подобные показатели могут охватывать гораздо больший отрезок.

4 футболиста с 4 результативными действиями в матчах с "Шахтером" за последние 20 лет

2015/16 ЛЧ. Шахтер 3:4 Реал Мадрид. Криштиану Роналду (2+2);

(2+2); 2020/21 ЛЧ. Шахтер 0:6 Боруссия Гладбах. Алассан Плеа (3+1);

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2023/24 ЛЧ. Порту 5:3 Шахтер. Галено (2+2);

(2+2); 2024/25 УПЛ. Шахтер 2:4 Колос. Владислав Велетень (1+3).

Также во второй раз в текущем чемпионате "горняки" пропустили 4 гола.