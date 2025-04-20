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Кривбасс - Заря: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
20-го апреля криворожский "Кривбасс" в 25-м туре УПЛ 2024/25 дома будет принимать луганскую "Зарю".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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