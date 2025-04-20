Пушич – о просмотре VAR: Это заняло 10-15 минут, полностью уничтожило ритм игры. С таким влиянием невозможно противостоять таким вещам

Пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Марино Пушича после матча УПЛ с "Колосом".

"Чувствуется большое разочарование. Можем много говорить о футболе, но решения, принятые арбитрами, оказали значительное влияние на игру и результат. Я не такой человек, который будет много об этом думать, но это очевидно. Однако жизнь продолжается, и нам нужно справиться с разочарованием и двигаться к следующей игре, которая более важна, чем уже прошедший матч. Мы ничего не можем изменить.

Что касается замен: я считаю, что они были своевременными, потому что в тот момент мы играли очень хорошо. А потом, к сожалению, пропустили третий гол из ничего, и тогда решили произвести замены. У нас был хороший ритм, мы начали второй тайм очень удачно, создали много случаев, мы забили гол – и арбитр VAR отменил его, поэтому… Это очень странное решение, сбившее ритм игры команды, которая в тот момент давила. Мы можем говорить, что вышедшие на замену ребята очень хорошо поработали: забили гол, создали несколько возможностей. Мы поставили все на карту, мы должны были это сделать”.