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Пушич – о просмотре VAR: Это заняло 10-15 минут, полностью уничтожило ритм игры. С таким влиянием невозможно противостоять таким вещам
Наставник горняков немало внимания уделил арбитрам
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Марино Пушича после матча УПЛ с "Колосом".
"Чувствуется большое разочарование. Можем много говорить о футболе, но решения, принятые арбитрами, оказали значительное влияние на игру и результат. Я не такой человек, который будет много об этом думать, но это очевидно. Однако жизнь продолжается, и нам нужно справиться с разочарованием и двигаться к следующей игре, которая более важна, чем уже прошедший матч. Мы ничего не можем изменить.
Что касается замен: я считаю, что они были своевременными, потому что в тот момент мы играли очень хорошо. А потом, к сожалению, пропустили третий гол из ничего, и тогда решили произвести замены. У нас был хороший ритм, мы начали второй тайм очень удачно, создали много случаев, мы забили гол – и арбитр VAR отменил его, поэтому… Это очень странное решение, сбившее ритм игры команды, которая в тот момент давила. Мы можем говорить, что вышедшие на замену ребята очень хорошо поработали: забили гол, создали несколько возможностей. Мы поставили все на карту, мы должны были это сделать”.
"Если вы не назначаете пенальти команде в первые 5 минут, когда было очевидно, чистое пенальти, а затем отменяете чистый гол во втором тайме и при этом не уверены, был ли офсайд, необходимо всегда отдавать предпочтение атакующей команде, потому что у нас тоже есть видео. Кроме того, это заняло 10-15 минут – это полностью уничтожило ритм игры, что нам навредило. С таким влиянием на нашу игру невозможно противостоять таким вещам.
Мне жаль говорить об этом, потому что это совершенно не мой стиль, но если есть такие проявления и решения, то невозможно не говорить об этих вещах. Такова история игры, и мы двигаемся дальше. Мы станем еще сильнее и этот сезон для нас еще не закончился. У нас есть достаточный боевой дух и покажем его в следующих матчах”, – считает тренер.
Поединок против "Динамо" состоится 27 апреля.
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