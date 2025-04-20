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Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
УПЛ у Telegram
"Кривбасс", который проиграл три матча подряд, будет пытаться прервать свою серию неудач против луганской "Зари", которая сейчас имеет нестабильные результаты в УПЛ.
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Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
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Также состоится текстовая онлайн-трансляция — описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ. 25-й тур
"Кривбасс" 13:00 "Заря"
Видеотрансляция — УПЛ ТВ
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