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Ингулец - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ингулец - ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ингулец - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В матче 25-го тура УПЛ "Ингулец" продолжит отчаянно бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе Украины, а "ЛНЗ" во главе с Григорчуком постарается помешать им в этом.

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Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Также состоится текстовая онлайн-трансляция — описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ. 25-й тур
"Ингулец" 15:30 "ЛНЗ"
Видеотрансляция — УПЛ ТВ

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Трансляция: Ингулець - ЛНЗ
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