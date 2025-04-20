Голкипер Черноморца рассказал, что сменил Кучер в клубе

Голкипер "Черноморца" Чиджоке Аниагбосо рассказал о том, что изменилось в одесской команде с приходом Александра Кучера.

"У каждого тренера есть свой стиль, свой план работы. Мы должны адаптироваться к новым требованиям. Изменилась схема, тренировочная программа, и это нормально, когда меняется тренер. Александр Кучер нацеливает нас на атакующий футбол, требует быстрее доставлять мяч вперед, а также быстро реагировать на потерю мяча, чтобы сразу его вернуть".

Добавим, что Александр Кучер возглавил "моряков" в марте 2025 года. "Черноморец" занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.