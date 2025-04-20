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Голкипер Черноморца рассказал, что сменил Кучер в клубе
Должны адаптироваться
Фото: Чорноморець
Голкипер "Черноморца" Чиджоке Аниагбосо рассказал о том, что изменилось в одесской команде с приходом Александра Кучера.
"У каждого тренера есть свой стиль, свой план работы. Мы должны адаптироваться к новым требованиям. Изменилась схема, тренировочная программа, и это нормально, когда меняется тренер. Александр Кучер нацеливает нас на атакующий футбол, требует быстрее доставлять мяч вперед, а также быстро реагировать на потерю мяча, чтобы сразу его вернуть".
Добавим, что Александр Кучер возглавил "моряков" в марте 2025 года. "Черноморец" занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.
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