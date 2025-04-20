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Голкипер Черноморца рассказал, что сменил Кучер в клубе

Премьер-лига

Должны адаптироваться

Голкипер Черноморца рассказал, что сменил Кучер в клубе

Фото: Чорноморець

Новина українською

Голкипер "Черноморца" Чиджоке Аниагбосо рассказал о том, что изменилось в одесской команде с приходом Александра Кучера.

"У каждого тренера есть свой стиль, свой план работы. Мы должны адаптироваться к новым требованиям. Изменилась схема, тренировочная программа, и это нормально, когда меняется тренер. Александр Кучер нацеливает нас на атакующий футбол, требует быстрее доставлять мяч вперед, а также быстро реагировать на потерю мяча, чтобы сразу его вернуть".

Добавим, что Александр Кучер возглавил "моряков" в марте 2025 года. "Черноморец" занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.

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Черноморец (Одесса) Чиджоке Аниагбосо
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
20.04.2025 в 11:41
У Кучера был отменный Днепр-1.... Как обычно , интрижками его опустили с законного второго места.
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Комментарии 4
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
20.04.2025 в 11:41
У Кучера был отменный Днепр-1.... Как обычно , интрижками его опустили с законного второго места.
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alex.belogubko (одесса)
20.04.2025 в 11:39
меньше слов больше дела -все поднялись кроме ЧО--надо влезь в зону переходных игр
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килия12 (Одесса)
20.04.2025 в 11:17
... и как забивать голы в свои ворота.
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alex.belogubko (одесса)
20.04.2025 в 11:38
он лучше Рудько--просто надо было убирать на много раньше Бабича это физрук угробил ЧО
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