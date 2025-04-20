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Кривбасс – Заря: стартовые составы на матч

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Кривбасс – Заря: стартовые составы на матч

Фото: fckryvbas.com

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В первом поединке пасхального воскресенья УПЛ "Кривбасс" в Кривом Роге примет "Зарю". Стали известны стартовые составы на матч.

"Кривбасс": Клищук – Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Вакулко – Кузик, Твердохлеб, Микитишин – Соса.

Запасные хозяев: Маханьков, Фома, Виливальд, Бандейра, Конате, Задерака, Лунев, Гонсалез, Каменский, Ндомбази, Мулык, Мендоза.

"Заря": Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Жуниор Рейс – Мичин, Попара, Дришлюк – Яцык, Горбач, Вантух.

Запасные гостей: Турбаевский, Мацапура, Кирюханцев, Маткевич, Кораблин, Слесарь, Антюх.

Сейчас "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице, а "Заря" идет на восьмом месте. У команд 35 и 32 очка соответственно.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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