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Кривбасс – Заря: стартовые составы на матч
Конкуренты в турнирной таблице
Фото: fckryvbas.com
В первом поединке пасхального воскресенья УПЛ "Кривбасс" в Кривом Роге примет "Зарю". Стали известны стартовые составы на матч.
"Кривбасс": Клищук – Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Вакулко – Кузик, Твердохлеб, Микитишин – Соса.
Запасные хозяев: Маханьков, Фома, Виливальд, Бандейра, Конате, Задерака, Лунев, Гонсалез, Каменский, Ндомбази, Мулык, Мендоза.
"Заря": Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Жуниор Рейс – Мичин, Попара, Дришлюк – Яцык, Горбач, Вантух.
Запасные гостей: Турбаевский, Мацапура, Кирюханцев, Маткевич, Кораблин, Слесарь, Антюх.
Сейчас "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице, а "Заря" идет на восьмом месте. У команд 35 и 32 очка соответственно.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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