Чиджоке Аниагбосо поделился, как одесситы собираются доигрывать сезон УПЛ

Голкипер "Черноморца" Чиджоке Аниагбосо рассказал о том, как "моряки" готовятся к завершающему этапу УПЛ.

В чемпионате осталось сыграть шесть туров, и у вас очень тяжелый календарь...

Следующая игра в Ровно является очень важной, это будет тяжелый матч. "Верес" хорошо играет в этом сезоне, думаю, это все заметили. Да, у нас еще есть шесть матчей, но ближайший выезд - особенный. Потом мы будем играть с сильнейшими командами страны: "Динамо", "Шахтером", "Александрией".