  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чиджоке Аниагбосо поделился, как одесситы собираются доигрывать сезон УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чиджоке Аниагбосо поделился, как одесситы собираются доигрывать сезон УПЛ

Премьер-лига

Готовятся к Вересу

Чиджоке Аниагбосо поделился, как одесситы собираются доигрывать сезон УПЛ

Фото: Чорноморець

Новина українською

Голкипер "Черноморца" Чиджоке Аниагбосо рассказал о том, как "моряки" готовятся к завершающему этапу УПЛ.

В чемпионате осталось сыграть шесть туров, и у вас очень тяжелый календарь...

Следующая игра в Ровно является очень важной, это будет тяжелый матч. "Верес" хорошо играет в этом сезоне, думаю, это все заметили. Да, у нас еще есть шесть матчей, но ближайший выезд - особенный. Потом мы будем играть с сильнейшими командами страны: "Динамо", "Шахтером", "Александрией".

Читайте такжеВерес - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.04.2025

И как "Черноморец" чувствует себя перед таким сложным и решающим периодом?

Вся команда понимает важность и сложность ситуации и одновременно максимально концентрируется на том, чтобы достичь результата.

Следить за игрой "Верес" - "Черноморец можно в матч-центре UA-Футбол

По теме
yellow-arrow
Украинская Премьер-Лига поздравила болельщиков с Пасхой
yellow-arrow
Кривбасс – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
yellow-arrow
Соседи в таблице. Кривбасс - Заря. Текстовая трансляция матча УПЛ
Черноморец (Одесса) Чиджоке Аниагбосо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
20.04.2025 в 13:13
здесь нужна только победа -у кого собираетесь выигрывать у ДК--ШД-Александрии--войдите в зону переходных игр это ваша задача
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
20.04.2025 в 13:13
здесь нужна только победа -у кого собираетесь выигрывать у ДК--ШД-Александрии--войдите в зону переходных игр это ваша задача
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости