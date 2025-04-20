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Чиджоке Аниагбосо поделился, как одесситы собираются доигрывать сезон УПЛ
Готовятся к Вересу
Фото: Чорноморець
Голкипер "Черноморца" Чиджоке Аниагбосо рассказал о том, как "моряки" готовятся к завершающему этапу УПЛ.
В чемпионате осталось сыграть шесть туров, и у вас очень тяжелый календарь...
Следующая игра в Ровно является очень важной, это будет тяжелый матч. "Верес" хорошо играет в этом сезоне, думаю, это все заметили. Да, у нас еще есть шесть матчей, но ближайший выезд - особенный. Потом мы будем играть с сильнейшими командами страны: "Динамо", "Шахтером", "Александрией".
И как "Черноморец" чувствует себя перед таким сложным и решающим периодом?
Вся команда понимает важность и сложность ситуации и одновременно максимально концентрируется на том, чтобы достичь результата.
Следить за игрой "Верес" - "Черноморец можно в матч-центре UA-Футбол
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