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Украинская Премьер-Лига поздравила болельщиков с Пасхой
Приятно
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинская Премьер-Лига поздравила болельщиков с Пасхой.
Коллектив чемпионата пожелал всем украинцам мира, любви, победы.
"Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет футбольное сообщество, болельщиков, футболистов, тренеров, работников клубов и всех граждан Украины с Воскресением Христовым!
Это праздник света, надежды и победы жизни над смертью, добра над злом. В эти непростые для всей Украины времена он наполняет наши сердца верой в лучшее.
Желаем каждой семье тепла, радости, благополучия и силы духа. Пусть Пасха дарит мир в душе, любовь в сердце и победу - во всем.
Мира Украине! Победы Украине! Христос Воскрес!
Слава ВСУ!", - написала Премьер-Лига.
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К слову, сегодня состоятся 3 матча УПЛ. Уже играют "Кривбасс" с "Зарей". В 15:30 сыграют "Ингулец" против "ЛНЗ".
Тур закончится матчем "Верес" - "Черноморец", который стартует в 18:00.
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