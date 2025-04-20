Украинская Премьер-Лига поздравила болельщиков с Пасхой.

Коллектив чемпионата пожелал всем украинцам мира, любви, победы.

"Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет футбольное сообщество, болельщиков, футболистов, тренеров, работников клубов и всех граждан Украины с Воскресением Христовым!

Это праздник света, надежды и победы жизни над смертью, добра над злом. В эти непростые для всей Украины времена он наполняет наши сердца верой в лучшее.

Желаем каждой семье тепла, радости, благополучия и силы духа. Пусть Пасха дарит мир в душе, любовь в сердце и победу - во всем.

Мира Украине! Победы Украине! Христос Воскрес!

Слава ВСУ!", - написала Премьер-Лига.