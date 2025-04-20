  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Украинская Премьер-Лига поздравила болельщиков с Пасхой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская Премьер-Лига поздравила болельщиков с Пасхой

Премьер-лига

Приятно

Украинская Премьер-Лига поздравила болельщиков с Пасхой

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинская Премьер-Лига поздравила болельщиков с Пасхой.

Коллектив чемпионата пожелал всем украинцам мира, любви, победы.

"Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет футбольное сообщество, болельщиков, футболистов, тренеров, работников клубов и всех граждан Украины с Воскресением Христовым!

Это праздник света, надежды и победы жизни над смертью, добра над злом. В эти непростые для всей Украины времена он наполняет наши сердца верой в лучшее.

Желаем каждой семье тепла, радости, благополучия и силы духа. Пусть Пасха дарит мир в душе, любовь в сердце и победу - во всем.

Мира Украине! Победы Украине! Христос Воскрес!

Слава ВСУ!", - написала Премьер-Лига.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

К слову, сегодня состоятся 3 матча УПЛ. Уже играют "Кривбасс" с "Зарей". В 15:30 сыграют "Ингулец" против "ЛНЗ".

Тур закончится матчем "Верес" - "Черноморец", который стартует в 18:00.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
yellow-arrow
Чиджоке Аниагбосо поделился, как одесситы собираются доигрывать сезон УПЛ
yellow-arrow
Соседи в таблице. Кривбасс - Заря. Текстовая трансляция матча УПЛ
УПЛ Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости