Мирон Маркевич объяснил неожиданное поражение Шахтера в матче против Колоса

Бывший тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о том, что помешало донецкому "Шахтеру" одолеть "Колос".

В противостоянии с ковалевцами "горняки" позволяли себе в одном эпизоде не добежать, в другом - не вступить в единоборство, что и привело к печальным последствиям. Хуже всего, что речь идет о таком отношении к выполнению своих обязанностей не только со стороны легионеров, но и украинцев. Теперь футболисты "Шахтера" могут хоть как-то реабилитироваться только, если станут обладателями Кубка Украины.

Также специалист рассказал, как изменилась УПЛ.

Уровень команд в УПЛ заметно выровнялся, и практически исчезли проходные матчи, в которых буквально в каждом нужно играть через "не могу".