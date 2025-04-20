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Мирон Маркевич объяснил неожиданное поражение Шахтера в матче против Колоса

Премьер-лига

Горняки проиграли со счетом 4:2

Мирон Маркевич объяснил неожиданное поражение Шахтера в матче против Колоса

fckarpaty.org.ua

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Бывший тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о том, что помешало донецкому "Шахтеру" одолеть "Колос".

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В противостоянии с ковалевцами "горняки" позволяли себе в одном эпизоде не добежать, в другом - не вступить в единоборство, что и привело к печальным последствиям. Хуже всего, что речь идет о таком отношении к выполнению своих обязанностей не только со стороны легионеров, но и украинцев. Теперь футболисты "Шахтера" могут хоть как-то реабилитироваться только, если станут обладателями Кубка Украины.

Также специалист рассказал, как изменилась УПЛ.

Уровень команд в УПЛ заметно выровнялся, и практически исчезли проходные матчи, в которых буквально в каждом нужно играть через "не могу".

Сейчас "Шахтер" занимает 3-ю строчку в чемпионате Украины. 23 апреля они сыграют против "Полесья" в полуфинале Кубка Украины.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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