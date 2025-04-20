Защитник Зори получил красную карточку после просмотра VAR – ВИДЕО

В первом тайме поединка 25 тура УПЛ "Заря" столкнулась с большими проблемами против "Кривбасса" в Кривом Роге.

Подопечные Вернидуба открыли счет на 32-й минуте благодаря стандарту. А на 39-й минуте уже играли в большинстве.

Центральный защитник "Зари" Яков Башич не по правилам остановил нападающего "Кривбасса" Дэниела Сосу на подступах к штрафной гостей. Сначала арбитр встречи Игорь Пасхал продемонстрировал хорвату желтую карточку, но после пересмотра ВАР изменил решение и удалил оборонца.

Это первая красная карточка в "Заре" для Башича. Однако в этом сезоне он получил четыре желтых – в прошлом туре уже отбыл дисквалификацию.

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