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Защитник Зори получил красную карточку после просмотра VAR – ВИДЕО

Премьер-лига

Сначала арбитр продемонстрировал предупреждение

Защитник Зори получил красную карточку после просмотра VAR – ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В первом тайме поединка 25 тура УПЛ "Заря" столкнулась с большими проблемами против "Кривбасса" в Кривом Роге.

Подопечные Вернидуба открыли счет на 32-й минуте благодаря стандарту. А на 39-й минуте уже играли в большинстве.

Центральный защитник "Зари" Яков Башич не по правилам остановил нападающего "Кривбасса" Дэниела Сосу на подступах к штрафной гостей. Сначала арбитр встречи Игорь Пасхал продемонстрировал хорвату желтую карточку, но после пересмотра ВАР изменил решение и удалил оборонца.

Это первая красная карточка в "Заре" для Башича. Однако в этом сезоне он получил четыре желтых – в прошлом туре уже отбыл дисквалификацию.

За дальнейшим ходом матча следите в текстовом онлайне UA-Футбол>>>.

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Комментарии
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Damien (Kyiv)
20.04.2025 в 15:07
Там оно и на желтую с трудом тянуло. Бред какой-то
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Комментарии 2
Damien (Kyiv)
20.04.2025 в 15:07
Там оно и на желтую с трудом тянуло. Бред какой-то
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дедушка (Сумы)
20.04.2025 в 15:02
Смешное удаление,вот поэтому практически не смотрю упл.Просто в это время нет апл,лалиги или бундеслиги.
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