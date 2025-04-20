Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команды три матча подряд без побед. Стартовые составы на матч Ингулец - ЛНЗ
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени
Фото: ФК ЛНЗ
В 25-м туре УПЛ в Александрии встретятся "Ингулец" и "ЛНЗ".
Василий Кобин выставил следующий состав:
Паламарчук – Свистун, Дихтярюк, Жовтенко, Картич – Лосенко – Пъятов, Волохатый – Фарасеенко, Сад, Могильный
Роман Григорчук выбрал следующих игроков с первых минут
Кучеренко – Капліенко, Дайко, Салиху, Путря – Танковский – Тилль, Яшари – Эйнел, Момо, Макуана
Это вторая встреча между командами в УПЛ. Первый матч между "ЛНЗ" и "Ингульцом" закончился со счетом 2:0 в пользу черкасской команды.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Перед матчем "ЛНЗ" в турнирной таблице занимает 11-е место с 25-ю баллами. "Ингулец" - последний с 16-ю баллами.
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Гвоздик в третьем раунде нокаутировал Холлоуэя. Видео
- За первые шесть часов "перемирия" Россия провела 19 штурмовых действий – Зеленский
- За последние 20 лет только 4 футболиста оформляли 4 результативных действия в матче с Шахтером
- УПЛ. Шахтер - Колос 2:4. Золото на пути в Киев
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет