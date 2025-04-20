Команды три матча подряд без побед. Стартовые составы на матч Ингулец - ЛНЗ

В 25-м туре УПЛ в Александрии встретятся "Ингулец" и "ЛНЗ".

Василий Кобин выставил следующий состав:

Паламарчук – Свистун, Дихтярюк, Жовтенко, Картич – Лосенко – Пъятов, Волохатый – Фарасеенко, Сад, Могильный

Роман Григорчук выбрал следующих игроков с первых минут

Кучеренко – Капліенко, Дайко, Салиху, Путря – Танковский – Тилль, Яшари – Эйнел, Момо, Макуана

Это вторая встреча между командами в УПЛ. Первый матч между "ЛНЗ" и "Ингульцом" закончился со счетом 2:0 в пользу черкасской команды.

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Перед матчем "ЛНЗ" в турнирной таблице занимает 11-е место с 25-ю баллами. "Ингулец" - последний с 16-ю баллами.

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.