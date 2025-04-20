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Кривбасс удвоил счет в матче против Зари: забил 21-летний игрок – ВИДЕО

Премьер-лига

А до этого было отменено взятие ворот

Кривбасс удвоил счет в матче против Зари: забил 21-летний игрок – ВИДЕО

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 25 тура чемпионата Украины "Кривбасс" встречается с "Зарей". В середине второго тайма криворожцы удвоили счет.

На 66-й минуте голом отличился Артур Микитишин. Он ударом в левый угол ворот замкнул мягкую подачу от Юрия Вакулко.

Для Микитишина этот гол стал вторым в текущем сезоне УПЛ, а вот Вакулко отдал свой первый ассист. Отметим, что Юрий играет сегодня роль капитана.

Добавим, что несколькими минутами раньше свой гол забила “Заря”, однако взятие ворот было отменено из-за фола в атаке.

За финальным отрезком поединка следите в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

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