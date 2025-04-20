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Наставник Левого Берега поделился впечатлениями от матча против Полесья

Премьер-лига

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Наставник Левого Берега поделился впечатлениями от матча против Полесья

Фото: ФК Лівий Берег

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Вчера "Левый берег" сыграл вничью с "Полесьем", 1:1.

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Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак прокомментировал взятие одного балла в 25 туре УПЛ:

"Нам много удалось в отчетном поединке. "Полесье" – высокорослая команда, но благодаря надежной подстраховке мы нивелировали "козыри" гостей при розыгрыше стандартных положений. А максимальная настроенность помогала в отборе, подборах, что позволяло диктовать условия.

Полищуки начали действовать качественно после перерыва, когда на поле появились Тейлор, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко. Именно благодаря их индивидуальному мастерству гостям удалось сравнять счет и создавать угрожающие ситуации. Хотя, если бы наш Данило Сухоручко реализовал голевой момент под занавес поединка, то у нас были бы прекрасные шансы вырвать победу".

В следующем туре "киевляне" сыграют против луганской "Зари" 25 апреля.

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Виталий Первак Полесье (Житомир) Левый берег (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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