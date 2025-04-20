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Наставник Левого Берега поделился впечатлениями от матча против Полесья
Оценил игру
Фото: ФК Лівий Берег
Вчера "Левый берег" сыграл вничью с "Полесьем", 1:1.
Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак прокомментировал взятие одного балла в 25 туре УПЛ:
"Нам много удалось в отчетном поединке. "Полесье" – высокорослая команда, но благодаря надежной подстраховке мы нивелировали "козыри" гостей при розыгрыше стандартных положений. А максимальная настроенность помогала в отборе, подборах, что позволяло диктовать условия.
Полищуки начали действовать качественно после перерыва, когда на поле появились Тейлор, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко. Именно благодаря их индивидуальному мастерству гостям удалось сравнять счет и создавать угрожающие ситуации. Хотя, если бы наш Данило Сухоручко реализовал голевой момент под занавес поединка, то у нас были бы прекрасные шансы вырвать победу".
В следующем туре "киевляне" сыграют против луганской "Зари" 25 апреля.
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