Наставник Левого Берега поделился впечатлениями от матча против Полесья

Вчера "Левый берег" сыграл вничью с "Полесьем", 1:1.

Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак прокомментировал взятие одного балла в 25 туре УПЛ:

"Нам много удалось в отчетном поединке. "Полесье" – высокорослая команда, но благодаря надежной подстраховке мы нивелировали "козыри" гостей при розыгрыше стандартных положений. А максимальная настроенность помогала в отборе, подборах, что позволяло диктовать условия.

Полищуки начали действовать качественно после перерыва, когда на поле появились Тейлор, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко. Именно благодаря их индивидуальному мастерству гостям удалось сравнять счет и создавать угрожающие ситуации. Хотя, если бы наш Данило Сухоручко реализовал голевой момент под занавес поединка, то у нас были бы прекрасные шансы вырвать победу".