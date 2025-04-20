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УПЛ. Кривбасс – Заря 3:0. Вернидуб громит свою бывшую команду

Премьер-лига

"Кривбасс" в большинстве разгромил "Зарю" в рамках 25-го тура УПЛ

УПЛ. Кривбасс – Заря 3:0. Вернидуб громит свою бывшую команду

Фк Кривбас

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

25-й тур УПЛ
Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" - "Заря" 3:0
Голы: Романчук, 33, Микитишин, 66, Твердохлеб, 86

"Кривбасс": Клищук - Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго (Задерака, 77) - Бизимана Илич (Лунев, 75), Вакулко, Твердохлеб (Каменский, 87) - Кузик, Соса (Мулик, 87), Микитишин (Ндомбаси, 75).

"Заря": Сапутин - Тронтель (Кирюханцев, 65), Джордан, Башич, Жуниньо (Слесарь, 65) - Мичин, Попара, Дришлюк - Яцик, Горбач (Маткевич, 80), Вантух.

Предупреждения: Дибанго, 64, Вакулко, 89, Мулик, 90+3 – Мичин, 32, Тронтель, 64, Дришлюк, 70, Джордан, 89.

Удаление: Башич, 39.

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