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УПЛ. Кривбасс – Заря 3:0. Вернидуб громит свою бывшую команду
"Кривбасс" в большинстве разгромил "Зарю" в рамках 25-го тура УПЛ
Фк Кривбас
25-й тур УПЛ
Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" - "Заря" 3:0
Голы: Романчук, 33, Микитишин, 66, Твердохлеб, 86
"Кривбасс": Клищук - Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго (Задерака, 77) - Бизимана Илич (Лунев, 75), Вакулко, Твердохлеб (Каменский, 87) - Кузик, Соса (Мулик, 87), Микитишин (Ндомбаси, 75).
"Заря": Сапутин - Тронтель (Кирюханцев, 65), Джордан, Башич, Жуниньо (Слесарь, 65) - Мичин, Попара, Дришлюк - Яцик, Горбач (Маткевич, 80), Вантух.
Предупреждения: Дибанго, 64, Вакулко, 89, Мулик, 90+3 – Мичин, 32, Тронтель, 64, Дришлюк, 70, Джордан, 89.
Удаление: Башич, 39.
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