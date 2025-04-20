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Кривбасс запустил официальное клубное приложение на смартфон

Премьер-лига

Стали к болельщикам ближе

Кривбасс запустил официальное клубное приложение на смартфон

Фото - ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" запустил официальное клубное приложение на смартфон.

По словам клуба, в приложении болельщики получат максимум интересной информации о любимом клубе и много других эксклюзивов.

В приложении доступна продажа билетов и абонементов на матчи, а также фирменных товаров клубного фаншопа!

Также клуб заявил, что болельщики, которые загрузят приложение и зарегистрируются, выиграют и получат крутые призы от ФК "Кривбасс". Какие именно - клуб не написал.

Приложение доступно на Android и IOS. Скачать приложение можно как с сайта клуба, так и в google Play и AppStore.

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На момент написания новости, "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея 38 баллов.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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