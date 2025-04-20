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Кривбасс запустил официальное клубное приложение на смартфон
Стали к болельщикам ближе
Фото - ФК Кривбас
"Кривбасс" запустил официальное клубное приложение на смартфон.
По словам клуба, в приложении болельщики получат максимум интересной информации о любимом клубе и много других эксклюзивов.
В приложении доступна продажа билетов и абонементов на матчи, а также фирменных товаров клубного фаншопа!
Также клуб заявил, что болельщики, которые загрузят приложение и зарегистрируются, выиграют и получат крутые призы от ФК "Кривбасс". Какие именно - клуб не написал.
Приложение доступно на Android и IOS. Скачать приложение можно как с сайта клуба, так и в google Play и AppStore.
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На момент написания новости, "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея 38 баллов.
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