У Кривому Розі уже 3:0: Кривбас знову забив у ворота Зорі – ВІДЕО

"Кривбасс" продолжает забивать в ворота "Зари". К концу встречи подопечные Вернидуба отличились еще раз.

Прошло три минуты и счет стал 4:0. После ассиста от Задераки с левого фланга мяч дошел до Твердохлеба – он в касание переправил круглого в ворота.

Для Егора это 11 гол в текущем сезоне УПЛ. По этому показателю он сравнялся с Алексеем Гуцуляком и Георгием Судаковым

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