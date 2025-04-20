  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Кривом Роге уже 4:0: Кривбасс дважды подряд забил в ворота Зари – ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Кривом Роге уже 4:0: Кривбасс дважды подряд забил в ворота Зари – ВИДЕО

Премьер-лига

В этот раз отличились легионер и лидер команды

В Кривом Роге уже 4:0: Кривбасс дважды подряд забил в ворота Зари – ВИДЕО

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" продолжает забивать в ворота "Зари". К концу встречи подопечные Вернидуба отличились еще дважды.

На 83 минуте "Кривбасс" выбежал в атаку. Ее завершил Ндомбази, который сыграл в стеночку с Денисом Кузиком. Француз всего несколько минут перед моментом появился на поле.

Для Ндомбази этот гол – дебютный в составе "Кривбасса". В общей сложности он проводит шестой матч в составе криворожской команды.

Прошло три минуты и счет стал 4:0. После ассиста от Задераки с левого фланга мяч дошел до Твердохлеба – он в касание переправил круглого в ворота.

Для Егора это 11 гол в текущем сезоне УПЛ. По этому показателю он сравнялся с Алексеем Гуцуляком и Георгием Судаковым

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого матча.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Кривбасс – Заря 3:0. Вернидуб громит свою бывшую команду
yellow-arrow
Кривбасс запустил официальное клубное приложение на смартфон
yellow-arrow
Наставник Левого Берега поделился впечатлениями от матча против Полесья
Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб Ноа Ндомбази
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости