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В Кривом Роге уже 4:0: Кривбасс дважды подряд забил в ворота Зари – ВИДЕО
В этот раз отличились легионер и лидер команды
Фото: УПЛ
"Кривбасс" продолжает забивать в ворота "Зари". К концу встречи подопечные Вернидуба отличились еще дважды.
На 83 минуте "Кривбасс" выбежал в атаку. Ее завершил Ндомбази, который сыграл в стеночку с Денисом Кузиком. Француз всего несколько минут перед моментом появился на поле.
Для Ндомбази этот гол – дебютный в составе "Кривбасса". В общей сложности он проводит шестой матч в составе криворожской команды.
Прошло три минуты и счет стал 4:0. После ассиста от Задераки с левого фланга мяч дошел до Твердохлеба – он в касание переправил круглого в ворота.
Для Егора это 11 гол в текущем сезоне УПЛ. По этому показателю он сравнялся с Алексеем Гуцуляком и Георгием Судаковым
UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого матча.
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