В Кривом Роге уже 4:0: Кривбасс дважды подряд забил в ворота Зари – ВИДЕО

"Кривбасс" продолжает забивать в ворота "Зари". К концу встречи подопечные Вернидуба отличились еще дважды.

На 83 минуте "Кривбасс" выбежал в атаку. Ее завершил Ндомбази, который сыграл в стеночку с Денисом Кузиком. Француз всего несколько минут перед моментом появился на поле.

Для Ндомбази этот гол – дебютный в составе "Кривбасса". В общей сложности он проводит шестой матч в составе криворожской команды.

Прошло три минуты и счет стал 4:0. После ассиста от Задераки с левого фланга мяч дошел до Твердохлеба – он в касание переправил круглого в ворота.

Для Егора это 11 гол в текущем сезоне УПЛ. По этому показателю он сравнялся с Алексеем Гуцуляком и Георгием Судаковым

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого матча.