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Снова вынужденно потеряли защитника. Что на этот раз с игроком Руха?
Опять попал в лазарет
Фото: ФК Рух
Вчера, во время львовского дерби, защитник "Руха" Денис Слюсар травмировал колено.
Во время первого тайма Денис попросил замену из-за дискомфорта в колене. После медицинского обследования было выявлено, что травма не серьезная, но в ближайших матчах "Руха" защитник будет отсутствовать.
Напомним, вчера "Рух" проиграл "Карпатам" со счетом 3:1.
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