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Снова вынужденно потеряли защитника. Что на этот раз с игроком Руха?

Премьер-лига

Опять попал в лазарет

Снова вынужденно потеряли защитника. Что на этот раз с игроком Руха?

Фото: ФК Рух

Новина українською

Вчера, во время львовского дерби, защитник "Руха" Денис Слюсар травмировал колено.

Во время первого тайма Денис попросил замену из-за дискомфорта в колене. После медицинского обследования было выявлено, что травма не серьезная, но в ближайших матчах "Руха" защитник будет отсутствовать.

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Напомним, вчера "Рух" проиграл "Карпатам" со счетом 3:1.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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