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Кривбасс – Заря 3:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

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Кривбасс – Заря 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
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В 25 туре Украинской Премьер-лиги "Кривбасс" разгромил "Зарю" со счетом 3:0. Не в последнюю очередь помогло этому удаление защитника луганцев Якова Башича, который оставил свою команду в меньшинстве на 38 минуте после просмотра VAR.

Также видеоповторы помогли арбитрам дважды отменить взятие ворот в обе стороны. Но все равно после перерыва “Кривбасс” отличился еще двумя голами. В том числе Егор Твердохлеб забил свой 11-й мяч в текущем сезоне.

"Кривбасс" – "Заря" 3:0

Голы: Романчук 32, Микитишин 66, Твердохлеб 86

Удаление: Башич 38

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