Кривбасс – Заря 3:0. Видео голов и обзор матча

В 25 туре Украинской Премьер-лиги "Кривбасс" разгромил "Зарю" со счетом 3:0. Не в последнюю очередь помогло этому удаление защитника луганцев Якова Башича, который оставил свою команду в меньшинстве на 38 минуте после просмотра VAR.

Также видеоповторы помогли арбитрам дважды отменить взятие ворот в обе стороны. Но все равно после перерыва “Кривбасс” отличился еще двумя голами. В том числе Егор Твердохлеб забил свой 11-й мяч в текущем сезоне.

"Кривбасс" – "Заря" 3:0

Голы: Романчук 32, Микитишин 66, Твердохлеб 86

Удаление: Башич 38