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Скандальный вингер Полесья дебютировал в стартовом составе ЛНЗ
До этого он выходил с замен
instagram.com/benimakouana28
Скандальный вингер "Полесья" дебютировал в стартовом составе "ЛНЗ".
Бени Макуана вышел с первых минут за черкасский клуб в матче против "Ингульца". Это его первый выход в нынешнем сезоне УПЛ.
За "Полесье" футболист сыграл 205 минут в 7-ми матчах. За черкасский клуб легионер провёл 14 минут на поле в двух матчах – против "Колоса" и "Шахтёра". Результативными действиями вингер не отметился.
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Напомним, что Макуана играет за "ЛНЗ" на правах аренды из "Полесья" с 8 марта 2025 года. Соглашение действительно до конца года.
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