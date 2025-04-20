УПЛ. Ингулец - ЛНЗ 0:0. Безвыигрышная серия обоих коллектив продлевается

VBET Лига. 25-й тур

20 апреля. Александрия. "Ника"

Арбитр: Александр Соловьян (Киевская обл.)

"Ингулец" - ЛНЗ 0:0

"Ингулец": Паламарчук - Свистун (Дубилей 83), Жовтенко (Малыш 75), Дихтярук, Катрич - Лосенко, Фарасеенко (Бенедюк 83), Пятов (Гаджук 67), Волохатый, Могильный - Сад (Попов 67)

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Дайко, Солиху, Каплиенко (Пасич 67) - Танковский, Яшари, Тилль, Эйнел (Наумец 76), Макуана (Молло 46) - Момо



Предупреждения: Свистун 63, Фарасеенко 74 - Момо 38, Салиху 87

Как Григорчук и анонсировал, в составе ЛНЗ впервые в текущем сезоне появился арендованный из "Полесья" скандальный легионер Макуана. Помимо выхода Бенни, в стартовой 11-ке было произведено еще четыре замены по сравнению с предыдущей игрой против "Шахтера".

В первую десятиминутку команды обменялись похожими моментами. Макуана вывел на ударную позицию Яшари, а у "Ингульца" - Волохатый Сада. Опаснее было у последних.





В середине второго тайма вышеупомянутая связка гостей вновь неплохо сработала. В этот раз в створ Яшари после паса Макуана попал, но получилось слишком слабо.

Подопечные Кобина, в свою очередь, ответили в концовке первой половины встречи. Фарасеенко получил от Сада передачу из глубины, ворвался в штрафную, и с острого угла не смог пробить Кучеренко.

После перерыва чуть симпатичнее смотрелся уже ЛНЗ. "Фиолетовые" стали допускать меньше брака, стали действовать более интенсивно и, как следствие, могли открывать счет. Сперва Паламарчук парировал удар Путри с 8-и метров после стеночки с Яшари, а затем главный герой "Ингульца" этой кампании перевел мяч в штангу после выстрела Тилля со штрафного.





Выходом флангового полузащитника Пасича вместо латераля Каплиенко Григорчук явно дал понять, что хотел увезти из Александрии три очка, но до конца поединка его подопечные явно поникли и не смогли организовать хотя бы подобие финального штурма.

Как итог - нулевая ничья. "Ингулец" все так же является главным аутсайдером чемпионата Украины, отставая от "Черноморца" на один балл, а ЛНЗ лишь на три очка опережает зону стыковых матчей. К тому же, безвыигрышная серия и той, и другой команд продлилась до четырех игр.