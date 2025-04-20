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Неизменный Верес и поиск счастья Черноморца. Известны стартовые составы на последний матч тура в УПЛ

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Запасные тоже

Неизменный Верес и поиск счастья Черноморца. Известны стартовые составы на последний матч тура в УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

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В 25-м туре УПЛ встретятся между собой "Верес" и "Черноморец". Матч пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард".

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. Старт игры – в 18:00.

Стартовый состав "Вереса": Кожухарь Андрей, Протасевич Михаил, Гончаренко Роман, Вовченко Семен, Шевченко Евгений, Клец Дмитрий, Харатин Игорь, Дахновский Виталий, Луан, Степанюк Руслан (К), Гайдучик Николай

Запасные: Когут Богдан, Кулик Михаил, Чечер Даниил, Балаба Назар, Смеян Максим, Кучеров Валерий, Петров Владислав, Лепский Орест, Шарай Владислав, Годя Дмитрий, Венделл, Выдрич Антон

Стартовый состав "Черноморца": Аниагбосо Чижиоке Кингсли, Бутко Богдан (К), Лацабидзе Лука, Ракицкий Ярослав, Скиба Евгений, Райан, Белошевский Богдан, Габелок Артем, Янаков Денис, Попов Кирилл, Хобленко Алексей

Запасные: Вечный Ян, Набит Максим, Панчишин Богдан, Райс, Робакидзе Гиорги, Жаржу Мозес, Сигеев Кирилл, Кайо Гомес, Мустафаев Эмиль, Арсич Владимир, Шевцов Илья, Тоиров Хусрав

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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