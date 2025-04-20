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"Трогал меня, бил по ногам": Велетень рассказал о конфликте с защитником Шахтера

Премьер-лига

Вспомнил одного из футболистов соперника

"Трогал меня, бил по ногам": Велетень рассказал о конфликте с защитником Шахтера

koloskovalivka.com

Новина українською

Герой поединка "Шахтер" - "Колос" (2:4) Владислав Велетень прокомментировал победу своей команды. Напомним, футболист принял участие во всех голах ковалевцев, оформив 1+3 по системе гол+пас.

"Конечно, приятно побеждать с таким счетом такую команду. Сейчас они действующие чемпионы Украины, поэтому очень приятно. Сухарь меня с Кевином перепутал, начал на разминке со мной играть жестко. Но это шутка, и такое нужно, я его понимаю - он защитник, это его работа. Ничего страшного.

Футболку после забитого мяча я наверное зря снял, это эмоции. Это ненужные желтые карточки. А насчет празднования - их правый защитник ходил всю игру и нам что-то говорил. Трогал меня, бил по ногам. Я не знаю что он от меня хотел. А когда я забил - я ему подмигнул. А у него что-то пошло не так.

Мы очень много работали в последнее время. Из трех крайних игр мы выиграли две. С "Рухом" я считаю тоже была непроигрышная игра. Но она показала, что нельзя выключаться даже на десять минут. И сегодня мы девяносто и даже больше минут были собраны и продемонстрировали лучший футбол", - сказал Велетень.

С 2005 года только 4 игрока набирали по 4 балла по системе гол+пас в одном поединке против "горняков": Криштиану Роналду, Алассан Плеа, Галено и Владислав Велетень.

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Колос (Ковалевка) Владислав Велетень
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.04.2025 в 17:33
Где трогал?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
20.04.2025 в 17:33
Где трогал?
Ответить
0
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