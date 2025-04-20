"Трогал меня, бил по ногам": Велетень рассказал о конфликте с защитником Шахтера

Герой поединка "Шахтер" - "Колос" (2:4) Владислав Велетень прокомментировал победу своей команды. Напомним, футболист принял участие во всех голах ковалевцев, оформив 1+3 по системе гол+пас.

"Конечно, приятно побеждать с таким счетом такую команду. Сейчас они действующие чемпионы Украины, поэтому очень приятно. Сухарь меня с Кевином перепутал, начал на разминке со мной играть жестко. Но это шутка, и такое нужно, я его понимаю - он защитник, это его работа. Ничего страшного.

Футболку после забитого мяча я наверное зря снял, это эмоции. Это ненужные желтые карточки. А насчет празднования - их правый защитник ходил всю игру и нам что-то говорил. Трогал меня, бил по ногам. Я не знаю что он от меня хотел. А когда я забил - я ему подмигнул. А у него что-то пошло не так.

Мы очень много работали в последнее время. Из трех крайних игр мы выиграли две. С "Рухом" я считаю тоже была непроигрышная игра. Но она показала, что нельзя выключаться даже на десять минут. И сегодня мы девяносто и даже больше минут были собраны и продемонстрировали лучший футбол", - сказал Велетень.