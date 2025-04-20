Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые за 24 тура. ЛНЗ сыграло в безголевую ничью
С почином
Фото: ФК ЛНЗ
Впервые в сезоне 2024/25 "ЛНЗ" сыграло в безголевую ничью.
Матч с "Ингульцом" закончился со счётом 0:0. Для черкасского клуба эта пятая ничья, но первая, с таким результатом.
До этого черкасский клуб заканчивал матчи со счётом 1:1 ("Колос", "Полесье". "Черноморец" и "Александрия").
"Ингулец" пятый раз заканчивает матчи при счёте 0:0 ("Колос", "Карпаты", "Левый Берег", "Верес" и "ЛНЗ").
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Footballhttps://www.ua-football.com
В турнирной таблице "ЛНЗ" занимает 11-е место с 26-ю баллами, "Ингулец" - 16-й с 17-ю баллами и игрой в запасе.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич объяснил неожиданное поражение Шахтера в матче против Колоса
- Голкипер Черноморца рассказал, что сменил Кучер в клубе
- За последние 20 лет только 4 футболиста оформляли 4 результативных действия в матче с Шахтером
- УПЛ. Кривбасс – Шахтер 1:2. Интрига в борьбе за чемпионство жива
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет