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Впервые за 24 тура. ЛНЗ сыграло в безголевую ничью

Премьер-лига

С почином

Впервые за 24 тура. ЛНЗ сыграло в безголевую ничью

Фото: ФК ЛНЗ

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Впервые в сезоне 2024/25 "ЛНЗ" сыграло в безголевую ничью.

Матч с "Ингульцом" закончился со счётом 0:0. Для черкасского клуба эта пятая ничья, но первая, с таким результатом.

До этого черкасский клуб заканчивал матчи со счётом 1:1 ("Колос", "Полесье". "Черноморец" и "Александрия").

"Ингулец" пятый раз заканчивает матчи при счёте 0:0 ("Колос", "Карпаты", "Левый Берег", "Верес" и "ЛНЗ").

В турнирной таблице "ЛНЗ" занимает 11-е место с 26-ю баллами, "Ингулец" - 16-й с 17-ю баллами и игрой в запасе.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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