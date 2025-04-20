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Камбек. Верес вышел вперед в матче против Черноморца

Премьер-лига

Хозяева ближе к победе

Камбек. Верес вышел вперед в матче против Черноморца

Фото: ФК Чорноморець

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В последнем матче 25-го тура "красно-черные" в Ровно принимают "моряков". Уже на 9-й минуте гости открыли счет. Денис Янаков отличился точным ударом.

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Для 26-летнего нападающего это 5-й гол в текущем первенстве. Ранее он уже отправлял мяч в сетку ворот в поединках против "Полесья" (1:3), "Зари" (1:2), "Руха" (1:1) и ЛНЗ (1:1).

Форвард вернулся в Одессу перед началом сезона. Футболист также выступал в составе "черно-синих" в Первой лиге 2019/20.

После перерыва Роман Степанюк восстановил паритет.

Опытный нападающий оформил 4-й гол в текущем первенстве. Уже через 10 минут Виталий Дахновский выводит хозяев вперед.

Это его пятое результативное действие в УПЛ 2024/25.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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