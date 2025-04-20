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Камбек. Верес вышел вперед в матче против Черноморца
Хозяева ближе к победе
Фото: ФК Чорноморець
В последнем матче 25-го тура "красно-черные" в Ровно принимают "моряков". Уже на 9-й минуте гости открыли счет. Денис Янаков отличился точным ударом.
Для 26-летнего нападающего это 5-й гол в текущем первенстве. Ранее он уже отправлял мяч в сетку ворот в поединках против "Полесья" (1:3), "Зари" (1:2), "Руха" (1:1) и ЛНЗ (1:1).
Форвард вернулся в Одессу перед началом сезона. Футболист также выступал в составе "черно-синих" в Первой лиге 2019/20.
После перерыва Роман Степанюк восстановил паритет.
Опытный нападающий оформил 4-й гол в текущем первенстве. Уже через 10 минут Виталий Дахновский выводит хозяев вперед.
Это его пятое результативное действие в УПЛ 2024/25.
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