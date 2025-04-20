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Неожиданное начало. Черноморец забил Вересу на старте первого тайма

Премьер-лига

Одесситы настроены набирать очки

Неожиданное начало. Черноморец забил Вересу на старте первого тайма

Фото: ФК Чорноморець

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В последнем матче 25-го тура "красно-черные" в Ровно принимают "моряков". Уже на 9-й минуте гости открыли счет. Денис Янаков отличился точным ударом.

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Для 26-летнего нападающего это 5-й гол в текущем первенстве. Ранее он уже отправлял мяч в сетку ворот в поединках против "Полесья" (1:3), "Зари" (1:2), "Руха" (1:1) и ЛНЗ (1:1).

Форвард вернулся в Одессу перед началом сезона. Футболист также выступал в составе "черно-синих" в Первой лиге 2019/20.

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Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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