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Журналисты УПЛ ТВ узнали, почему гол Шахтера в матче с Колосом проверялся около десяти минут

Премьер-лига
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Было непросто

Журналисты УПЛ ТВ узнали, почему гол Шахтера в матче с Колосом проверялся около десяти минут

Фото: Шахтар

Новина українською

В 25-м туре УПЛ "Шахтер" в домашнем матче проиграл "Колосу" (2:4). На 59-й минуте взятием ворот отметился полузащитник «горняков» Артем Бондаренко. Однако гол после проверки VAR отменили.

Арбитры проверяли этот момент на предмет офсайда у Марлона Гомеса почти 10 минут.

Как стало известно проекту "Матч-Центр" на УПЛ ТВ, это произошло из-за того, что судьи определяли позицию Марлона Гомеса по сравнению со сразу тремя игроками "Колоса". Раскраска по каждому заняла около трех минут.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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