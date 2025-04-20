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Журналисты УПЛ ТВ узнали, почему гол Шахтера в матче с Колосом проверялся около десяти минут
Было непросто
Фото: Шахтар
В 25-м туре УПЛ "Шахтер" в домашнем матче проиграл "Колосу" (2:4). На 59-й минуте взятием ворот отметился полузащитник «горняков» Артем Бондаренко. Однако гол после проверки VAR отменили.
Арбитры проверяли этот момент на предмет офсайда у Марлона Гомеса почти 10 минут.
Как стало известно проекту "Матч-Центр" на УПЛ ТВ, это произошло из-за того, что судьи определяли позицию Марлона Гомеса по сравнению со сразу тремя игроками "Колоса". Раскраска по каждому заняла около трех минут.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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