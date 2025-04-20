Журналисты УПЛ ТВ узнали, почему гол Шахтера в матче с Колосом проверялся около десяти минут

В 25-м туре УПЛ "Шахтер" в домашнем матче проиграл "Колосу" (2:4). На 59-й минуте взятием ворот отметился полузащитник «горняков» Артем Бондаренко. Однако гол после проверки VAR отменили.

Арбитры проверяли этот момент на предмет офсайда у Марлона Гомеса почти 10 минут.

Как стало известно проекту "Матч-Центр" на УПЛ ТВ, это произошло из-за того, что судьи определяли позицию Марлона Гомеса по сравнению со сразу тремя игроками "Колоса". Раскраска по каждому заняла около трех минут.