С кровью и потом. Защитник Левого Берега оценил ничью с Полесьем

Защитник "Левого Берега" Эрнест Астахов поделился впечатлениями от ничьи с "Полесьем" (1:1) в 25-м туре УПЛ.

"Отдали много сил в этой игре. Сегодня было много крови и пота. Добыли результат благодаря ребятам, которые выкладывались на сто процентов. Хорошо помогли и футболисты, которые вышли на замену. Вместе и заслужили этот результат. Относительно моей личной задачи на поле, то тренер просил спокойно обороняться, подключаться к атакам и помочь команде заработать важное очко. Считаю, что воздушная тревога несколько повлияла на нашу игру после перерыва. Нам пришлось около часа ждать отбоя, уже были не в том тонусе. Это поняли, когда вышли на разминку. Относительно забитого мяча после стандарта, то мы над этим много работаем, у нас есть акцент на этом элементе футбола. Понимаем, что на этом уровне много моментов не будет, поэтому стандарт для результативного действия для нас очень важен. Но самим очень обидно пропускать со стандартов.

Мы понимаем свою задачу - это остаться в элите. И мы сделаем все, чтобы не доводить ситуацию до переходных игр. Мы очень хотим радовать своих болельщиков забитыми мячами. Нам также нужны положительные эмоции. И эта ничья должна стать для нас толчком", - сказал игрок.