Роман Григорчук о матче УПЛ: Думаю, мы создали серьезные голевые моменты

Тренер "ЛНЗ" Роман Григорчук прокомментировал матч против "Ингульца".

Специалист считает, что черкасский клуб создал голевые моменты.

"Думаю, мы создали серьезные голевые моменты, которые хотелось бы забивать и тогда результат мог бы быть другим.

Мы создали 3-4 момента, которые обязаны были забивать. Хотя бы половину. Это уже два мяча и меняет дело", - заявил тренер.