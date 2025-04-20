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Роман Григорчук о матче УПЛ: Думаю, мы создали серьезные голевые моменты
Тренер ЛНЗ прокомментировал поединок против Ингульца
shakhtar.com
Тренер "ЛНЗ" Роман Григорчук прокомментировал матч против "Ингульца".
Специалист считает, что черкасский клуб создал голевые моменты.
"Думаю, мы создали серьезные голевые моменты, которые хотелось бы забивать и тогда результат мог бы быть другим.
Мы создали 3-4 момента, которые обязаны были забивать. Хотя бы половину. Это уже два мяча и меняет дело", - заявил тренер.
Григорчук похвалил "Ингулец".
"Скажу об "Ингульце" только хорошие слова. Тем более я их говорил той осенью. Когда я еще не работал и имел перерыв в пару месяцев. Я тогда не мог себе ответить на вопрос. Почему "Ингулец" занимает такое низкое место, потому что работа Кобина, на мой взгляд, продуктивна. Команда понимает, как играть в футбол. Это одна из играющих команд в нашей лиге, несмотря на занятое ей место", - сказал наставник черкасского клуба.
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Напомним, что "ЛНЗ" и "Ингулец" сыграли со счетом 0:0. Черкасский клуб сейчас занимает 11-е место, имея 26 баллов.
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