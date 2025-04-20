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Верес - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ

Новина українською

В пасхальный день в Ровно встречаются "Верес" и "Черноморец". Игра этих команд в первом круге завершилась со счетом 1:1.

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Поединок 25-го тура чемпионата Украины состоится в воскресенье, 20-го апреля, в 18:00. Смотреть футбол можно на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляція матчу Верес - Чорноморець
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Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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