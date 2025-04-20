Пономарев: Нападающий в 7-8 м перед воротами, нужно решать такие моменты. Но он отдает передачу при счете 0:2

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение от "Карпат" (1:3).

"Не могу сказать, что совсем игра не задалась. Во всех 3 голах, которые мы пропустили, мы не доиграли эпизоды, а в любом матче, особенно дерби, надо такие моменты доигрывать. Мы настраивали команду, чтобы она играла агрессивно, в тот футбол, в который мы всегда играли. 1-и тайм действительно сыграли пассивно, еще и допустили две грубые ошибки в обороне. Это психологический момент, но будем работать над этим.

[Влияние гола в раздевалку] С точки зрения психологии такие моменты важны, но мы в перерыве ребятам сказали. Во 2-м тайме у нас по моментам было преимущество. У нас были моменты, нужно в те моменты, когда нападающий в 7-8 м перед воротами, пробивать по воротам, нужно решать такие моменты. Но он дает передачу. Это при счете 0:2. При счете 1:2 была бы совсем другая игра".