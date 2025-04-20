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Пономарев: Нападающий в 7-8 м перед воротами, нужно решать такие моменты. Но он отдает передачу при счете 0:2

Премьер-лига
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Желто-черные недостаточно обостряли ситуацию возле чужих ворот

Пономарев: Нападающий в 7-8 м перед воротами, нужно решать такие моменты. Но он отдает передачу при счете 0:2

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение от "Карпат" (1:3).

"Не могу сказать, что совсем игра не задалась. Во всех 3 голах, которые мы пропустили, мы не доиграли эпизоды, а в любом матче, особенно дерби, надо такие моменты доигрывать. Мы настраивали команду, чтобы она играла агрессивно, в тот футбол, в который мы всегда играли. 1-и тайм действительно сыграли пассивно, еще и допустили две грубые ошибки в обороне. Это психологический момент, но будем работать над этим.

[Влияние гола в раздевалку] С точки зрения психологии такие моменты важны, но мы в перерыве ребятам сказали. Во 2-м тайме у нас по моментам было преимущество. У нас были моменты, нужно в те моменты, когда нападающий в 7-8 м перед воротами, пробивать по воротам, нужно решать такие моменты. Но он дает передачу. Это при счете 0:2. При счете 1:2 была бы совсем другая игра".

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"Алмазбеков усилил игру, сыграл достаточно активно и намного лучше, чем Бекназ в 1-м тайме. Дидык и Слюсар поедут на МРТ, будем смотреть, что у них. Мы не можем сказать окончательно, что произошло.

Должны футболисты учиться, особенно если они хотят расти и играть на более серьезном уровне. У нас совсем другие задачи, чем у "Карпат". У нас развитие молодых футболистов, и мы даем шансы, некоторым даем шанс авансом. И они должны им пользоваться”.

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"Да, у нас зимой ушло 5 человек – тоже молодых футболистов. Это игроки молодежной сборной, а Леша Сыч – национальной. Но на их место должны прийти новые футболисты, и это сложный процесс, чтобы команда всегда достигала результата.

Будут разные моменты, очень сложно молодыми футболистами постоянно добиваться результата. Поэтому они должны сами анализировать свои матчи, чтобы расти", – сказал Пономарев.

26 апреля "Рух" поедет в Одессу.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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