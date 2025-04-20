УПЛ. Верес - Черноморец 2:1. No Rakitskiy, no party

Кучер выставил на эту встречу линию из 5-ти защитников, как бы намекая на план своей команды на игру. Тем не менее, именно гостям удалось провести очень быстрый мяч. Янаков после хаотичной "свечи" от Лацабидзе со своей половины качественно обработал мяч, качнул Протасевича и прицельно прошил дальний угол Кожухаря. Идеальный старт "моряков". Особенно для команды с одним из худших показателей результативности во всем чемпионате.

Очевидно, что после пропущенного гола ровенчане ринулись вперед - отыгрываться. "Черноморец" же закономерно сел глубже и закрылся в низком блоке. Растянуть эту плотную оборонительную линию одесситов подопечные Шандрука пытались прежде всего через широкие фланги.

Было подозрение на мышечное повреждение у Ракицкого, но ветеран сумел разбегаться и вернуться на футбольное поле.

В основном хозяева пытались атаковать, используя верховые подачи и забросы, но центр "моряков" без проблем нивелировал эту угрозу. Нужно было что-то оригинальнее придумать "волкам". И придумали. На экваторе первой половины Луан вырвался на оперативный простор, сильно прострелил в эпицентр штрафной площадки, однако пара нападающих Степанюк-Гайдучик поочередно не сумела нанести акцентированный удар по воротам нигерийского кипера.

Моменты у одесситов тоже были, хотя и возникали они буквально из ничего. В одном из эпизодов на двоих "наварили" Вовченко и Гончаренко. Однако, в любом случае Попов не воспользовался как следует этим подарком футбольной судьбы.

В общем, инициативой владел "Верес". Другое дело, что или не хватало точности в завершающей стадии, или же надежно отрабатывал Аниагбосо. Ровенчане доминировали: моменты имели Шевченко, Клец, Дахновский. Однако, сравнять до перерыва не удалось.

Тем не менее, ровенчане ударно ворвались во вторую половину встречи. И довольно быстро перевернули игру и уже вели в счете. Сначала Степанюк удачно подставил ногу после скидки головой от Гончаренко. А через десять минут индивидуальное мастерство продемонстрировал Дахновский. Виталий классно обыграл Скибу и с нерабочей левой "черпачком" перебросил первого номера гостей. Второй курьезный гол африканца подряд... К сожалению, поскольку по игре Чижиоке выглядел прилично.

Примечательно, как только коуч одесситов Александр Кучер решился снять с игры Ракицкого, как его команда сразу пропустила. В ту же минуту. На самом деле, это показатель. При его присутствии на поле "Черноморец" выглядел ощутимо монолитнее и организованнее. Как-никак огромный опыт 35-летнего ценбрека делал свое дело.

После этого игра проходила полностью под аккомпанемент хозяев. Ровенчане контролировали игру и задавали общий темп противостояния. В контексте атаки со стороны "моряков" во втором таймов и вспомнить по сути нечего. Кроме той "вспышки" в начале от Янакова какой-то системности в подходах впереди у "Черноморца" просто-напросто не было.

Так команды Шандурка и Кучера и закончили. "Верес" одерживает вторую победу подряд и продолжает идти в топ-7 турнирной таблицы УПЛ. Ну а "Черноморец" все дальше вязнет в зоне вылета... Слишком мало интересных идей предлагают футболисты одесского коллектива, прежде всего в атаке.

Фото пресс-службы НК "Верес"

25-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 20-е апреля

Ровно, стадион "Авангард"

Голы: Степанюк 51, Дахновский 61 - Янаков 8

"Черноморец": Аниагбосо - Райан, Ракицкий (Джарджу 51), Скиба, Бутко (к) - Лацабидзе - Янаков (Тоиров 69), Габелок (Сигеев 78), Билошевский (Шевцов 78), Попов (Мустафаев 69) - Хобленко.

Запасные: Вечный (в), Набит (в), Гомес, Райс, Арсич, Джарджу, Мустафаев, Панчишин, Робакидзе, Сигеев, Тоиров, Шевцов.

Главный тренер: Александр Кучер.

"Верес": Кожухарь - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Балаба 86) - Дахновский, Харатин, Клец (Кучеров 76), Луан (Шарай 76) - Гайдучик (Венделл 86), Степанюк (к) (Годя 90+4).

Запасные: Когут (в), Кулик (в), Венделл, Балаба, Выдрич, Годя, Кучеров, Лепский, Петров, Смиян, Чечер, Шарай.

Главный тренер: Олег Шандрук.

Предупреждения: Дахновский 61, Аниагбосо 63, Попов 65, Габелок 71

Арбитр: Когут Олег.