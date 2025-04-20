В чем причина? Марлон Гомес прокомментировал поражение Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес поделился эмоциями после поражения от "Колоса" (2:4) в 25-м туре УПЛ.

- Вы забили 1000-й гол бразильцев "Шахтера" в чемпионате Украины.

- Конечно, очень рад, что сумел отличиться. Это важный гол для моего роста, для истории "Шахтера", поскольку мы, бразильцы, всегда выполняли важную роль в истории этого клуба. Но, конечно, также расстроен тем, что мы не сумели достичь нужного результата. Очень жаль оставлять поле без очков. Поэтому будем работать дальше, чтобы добывать в первую очередь командные очки.

- Почему не удалось достичь нужного результата?

- Я считаю, что футбол - игра такая, что не всегда вы получаете то, на что заслуживаете, на что вы действительно наработали. Считаю, у нас были хорошие возможности, мы достаточно создавали, атаковали. Также судейские решения вызывают определенные вопросы. Считаю, что особенно также повлиял гол из офсайда, который отменили после столь долгого просмотра. Это повлияло на ритм игры, немного сбило интенсивность игры в пользу оппонента. Конечно, мы должны были забить больше. Возможно, мы должны были создать больше атак, быть лучше на стадии реализации, но, к сожалению, имеем, что имеем.

- "Колос" для вас не стал какой-то неожиданностью? Чем-то он вас удивил?

- Я склонен считать, что все команды в украинском чемпионате могут удивить. Вы никогда не можете быть уверенными вплоть до финального свистка, что ожидать от них. Очень часто они могут быть на бумаге серыми лошадками, от которых не ожидаешь чего-то большого. Мы уже привыкли к этому и к каждому сопернику подходим с уважением и анализируем максимально профессионально. Но, к сожалению, сегодня даже глубокий анализ не сумел нам помочь.

- На ваш взгляд, счет по игре?

- Сложно высказаться по подобному поводу, поскольку мы как команда должны одерживать победу в каждой игре - у "Шахтера" всегда стоит лишь такая цель. Считаю, что действительно решения, которые принимались арбитром, были противоречивыми. Возможно, не противоречивые - возможно, просто болезненные для нас. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Игра была действительно очень сложной. Считаю, что оппонент заслужил, с одной стороны, победу, но и мы также точно не заслуживали поражения.