Терминатор. Бабенко рассказал о своем рассечении и прокомментировал потерю очков командой

Полузащитник "Полесья" Руслан Бабенко прокомментировал свою травму в матче с "Левым Берегом" (1:1) и игру 25-го тура УПЛ в целом.

- Подшивали вас долго после матча. Сколько швов наложили?

- Вроде бы, 7. Все хорошо, чувствую себя, как ничего не случилось.

- Сегодня Александр Усик присутствовал на матче. Вероятно, и в боксе такое нечасто увидишь, зато в футболе можно.

- Не знаю. Думаю, Александр больше знает, как это, чтобы зашивали что-то там. Но, я же говорю, чувствую себя, как ни в чем не бывало. В среду буду готов.

- Интересный момент вашей возможной замены. Потому что сразу подбежал Гуцуляк к главному тренеру - сказал: "У Русика огромная сечка, надо его менять". Но есть же момент о сотрясении мозга и возможном пропуске следующего матча. Вы вообще думали об этом или нет?

- Нет, ну если бы я что-то чувствовал - конечно, я сказал бы, что не могу. Я почувствовал, что много крови было, встал, побежал - все хорошо. И сейчас ничего не болит, даже еще таблетки не пил. Ничего не болит, ни о каком сотрясении мозга не может быть речи.

- Казалось, что не совсем вошло "Полесье" в матч. Определенные ротационные моменты были проведены Имадом Ашуром, некоторые важные основные футболисты остались на скамейке запасных, и в 1-м тайме не все вашей команде удавалось.

- Ноу коментс. Не то что не все удавалось - ужасный 1-й тайм, и все, больше ничего не скажу.

- Можно где-то признать, что эта длительная пауза из-за воздушной тревоги, повлияла? Потому что и Имад Ашур провел 3 замены, и где-то вы, возможно, пере настроились на 2-ю половину встречи.

- 100 процентов, замены повлияли, и мы, по моему мнению, начали играть более... Скажем так, были больше готовыми к потере мяча, более агрессивно накрывали соперника на их половине, и во 2-м тайме только головой там был удар - Кудрик потянул. А так предпосылок было много у нас. Не использовали - потеряли 2 очка.

- Большой ценой потеряли эти очки перед турнирной борьбой за еврокубковые места?

- Очень важные 2 очка. Я не хочу ничего говорить.

- Вы только что видели моменты и результат матча "Шахтера" с "Колосом". Сильно впечатлены?

- Да, очень впечатлен. Что "Колос", что "Шахтер" в турнирной таблице нас не интересует. Для нас, может, это хуже, потому что "Шахтер" будет очень агрессивен на Кубок. Они все силы отдадут на Кубок, и мы будем намного злее после сегодняшней игры - что мы потеряли 2 очень важных очка.

Знаете, хочется сказать: не может быть ни усталости, ничего. Просто для нас этот полуфинал, для наших болельщиков, для нашего президента, для нашего клуба это очень важный будет матч, и мы должны просто отдаться даже не на 100 процентов, а больше, показать, на что мы способны. Очень хотим играть в финале.