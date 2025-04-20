Дубинчак – о ½ Кубка Украины: Все видели, как в Германии команда из третьей лиги дошла до финала

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал победу "бело-синих" над "Оболонью".

"Была очень тяжелая игра, еще немного не привыкли к тому, что жаркая погода. Одна-две игры при такой температуре – и ты уже привыкаешь. Просто на контрасте немного необычно после того, как недавно было холодно. Главным было победить перед важными играми в полуфинале Кубка Украины и против "Шахтера".

[О разыгранном штрафном ударе] “Это то, что просил тренер – разыграть штрафной именно таким образом, показал нам этот розыгрыш на теоретическом занятии, и нам удалось его выполнить, поэтому Ярмоленко отпраздновал его с Александром Шовковским.

[О ½ КУ] Неважно, откуда соперник. Думаю, все видели, как в Германии команда третьей лиги дошла до финала. Если "Буковина" досталась такой стадии, значит, они заслуживают этого. Будем максимально настраиваться только на победу и выход в финал”, – заявил футболист.