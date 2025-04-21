Футбольный Велетень, класс Ярмоленко, дубль Цары и прорыв Невеса. Символическая сборная 25-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига летит на всех парах к своему логическому завершению, а ответы на финальные вопросы постепенно начинают открываться. Как вот это было в случае с главной сенсацией всего 25-го тура родной УПЛ.

Конечно, в первую очередь речь идет о феерической гостевой победе ковалевского "Колоса" над действующим чемпионом в лице донецкого "Шахтера". Таким образом, перед "Украинским Классическим" "горняки" отстают от первого в турнирной таблице киевского "Динамо" сразу на 10 зачетных баллов. В свою очередь подопечные Александра Шовковского в начале уже прошлого тура свой статус-кво доказали, результативно обыграв в киевском дерби "Оболонь". Свои очередные три очка забрала и "Александрия" Руслана Ротаня.

Также минувший уик-энд запомнился и львовским дерби, в котором снова торжествовали именно "Карпаты" под руководством Владислава Лупашко.

При этом, из топ-6 нашего первенства, кроме вышеупомянутого "Шахтера", победить также не удалось житомирскому "Полесью". В частности, "волки" Имада Ашура разошлись миром с "Левым Берегом".

А завершение 25-го тура запомнилось волевым камбеком подопечных Олега Шандрука - на домашнем "Авангарде" ровенчане первыми пропустили, но в конечном итоге дожали "Черноморец".

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Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 25-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Алексей Паламарчук ("Ингулец")

Надежная игра капитана "Ингульца" не должна уже никого удивлять. В прошлом туре Паламарчук оформил новый рекорд элитного украинского дивизиона по количеству отраженных подряд пенальти. А в этом Алексей снова продемонстрировал свой высокий уровень, отстояв на "ноль" против черкасского ЛНЗ. Первый номер команды Василия Кобина парировал несколько ударов в створ от подопечных Романа Григорчука. А в моменте со штрафным в исполнении Тилля 33-летний вратарь вообще спас свою команду от прямого гола, переведя тот удар в штангу.

Левый защитник: Андрей Цуриков ("Колос")

Фулбек ковалевцев стал одним из главных (прим. - о ключевом далее в материале) творцов сенсационной победы его команды над действующим чемпионом. Во встрече с "горняками" Андрей удвоил преимущество в счете в конце первого тайма, классно замкнув подачу ударом головой. Этот забитый мяч стал уже 5-м для защитника в этой кампании УПЛ. Да и в целом, Цуриков разрывал свой фланг, как в атаке, так и в обороне. Опытный защитник "Колоса" сыграл против дончан весь поединок и без устали оказывался в эпицентре событий на протяжении всех 90 минут.

Центральный защитник: Александр Романчук ("Кривбасс")

Центрбек криворожан надежно сыграл при обороне собственных ворот и сдержал не одну атаку футболистов луганской "Зари". Как подтверждение этого тезиса: "ноль" в графе пропущенных "Кривбасса" в той встрече. Более того, еще в равных составах Романчук забил первый гол своей команды, который в итоге и стал победным.

Альтернатива: Ярослав Ракицкий ("Черноморец"). 35-летний защитник "моряков" в хорошем смысле самоотверженно бился в игре с ровенским "Вересом". Одесситы контролировали игру в обороне до того момента, как Ярослав покинул поле. В ту же минуту команда Александра Кучера по сути развалилась и пропустила... Опыт Ракицкого однозначно добавлял его партнерам монолитности и организованности.

Центральный защитник: Айди Дайко (ЛНЗ)

Хотя и черкасская команда не сумела обыграть тотального аутсайдера в лице "Ингульца" Василия Кобина, к албанцу претензий в этом контексте не может быть. Центрбек ЛНЗ надежно отработал в обороне и часто даже удачно начинал атаки забросами из глубины. Ну а забивать, это уже не прямая обязанность для центрального защитника. Со своей непосредственной зоной ответственности Дайко справился на "отлично".

Правый защитник: Дмитрий Семенов ("Левый Берег")

Да, номинально Дмитрий действовал именно в центре обороны в игре с житомирским "Полесьем". Однако, в нашей символической сборной, при отсутствии ярких правых защитников и одновременно показателей Семенова - он сыграет справа. Тем более, его гол в ворота "волков" доказывает его вовлеченность в атаку. Да и центрбек "аистов" компенсирует активность вышеупомянутого Цурикова. Таким образом достигнем баланса. В целом же, защитник "Левого Берега" прилично и надежно сыграл против более статусного соперника, а когда появилась возможность - подключился на стандарт и открыл счет, что в итоге принесло важный зачетный балл для команды Виталия Первака в контексте борьбы за сохранение прописки в элите.

Центральный полузащитник: Хрвое Илич ("Кривбасс")

"Кривбасс" в конце концов вернул вкус побед на стадион "Горняк" после трех подряд поражений от лидеров нашего первенства. Ну а сам хорват сыграл в этом одну из главных ролей. В частности, команда Юрия Вернидуба на своем поле не оставила шансов для луганской "Зари" (3:0). Илич по игре доминировал в центре поля, часто "перекусывал" атаки футболистов Младена Бартуловича и активно шел вперед. К тому же, Хрвое остро исполнял стандарты, один из которых стал голевым. После удаления в составе луганчан балканский легионер больше тяготел к атаке. Был настоящим лидером своей команды в том противостоянии.

Альтернатива: Мухаррем Яшари (ЛНЗ). Представитель Косово принял участие в нескольких классных комбинациях своей команды во встрече с "Ингульцом", которые приводили к опасным моментам. К тому же, хавбек черкасчан неплохо действовал в отборе.

Центральный полузащитник: Бруниньо ("Карпаты")

Лучший игрок УПЛ в марте выдал очередной солидный и качественный матч. Латиноамериканский легионер "львов" забил первый гол во львовском дерби. В целом же по игре Бруниньо дирижировал действиями своих партнеров, направлял атаки и даже самостоятельно постоянно угрожал воротам соперника.

Альтернатива: Дмитрий Мишнев и Кирилл Ковалец (оба - "Александрия"). Оба хавбека внесли прямой вклад в получение очков своей команды. Дмитрий уже второй матч подряд был одним из лидеров "горожан" в центре поля - много атак второй команды чемпионата строилось и шло именно через него. В свою очередь, Кирилл уже на 7-й минуте встречи открыл счет и по ходу матча обеспечивал четкую структуру игры.

Правый вингер: Теди Цара ("Александрия")

Победный дубль албанца в игре с полтавской "Ворсклой" говорит сам за себя. Вингер "горожан" за 10 минут в конце первого тайма по сути и уже по факту похоронил интригу в том противостоянии. Теди классно действовал между линиями, пытался при любой возможности обострять и был очень активным в завершающей стадии атак "Александрии". Абсолютно заслуженное место в нашей символической сборной. Цара номинально в матче с командой Юрия Максимова действовал слева, однако уверены, что его универсальность и скорость позволит ему закрыть позицию и на другом фланге атаки.

Левый вингер: Владислав Велетень ("Колос")

А вот и он - MVP всего 25-го тура УПЛ сезона 2024/25! Без всякого преуменьшения. Три ассиста + гол в игре с действующим чемпионом. Владислав стал главным творцом той неожиданной победы над донецким "Шахтером". Велетень был прекрасен во всех стадиях игры. А его скорости и резкости могли позавидовать доровартисные бразильцы "горняков". Более того, эту же скорость наш герой демонстрировал в самой концовке встречи, без устали продолжая разрывать свой фланг. К тому же, вингер ковалевцев однозначно выделялся нестандартным видением поля и креативными решениями. Ну настоящий футбольный Велетень!

Альтернатива: Николай Когут ("Левый Берег"). Более скромная кандидатура, но отметить тоже не можем. Проактивная игра одного из братьев Когутов помогла "аистам" получить важную ничью в игре с житомирским "Полесьем". Именно с мастерской передачи Николая свой мяч забил Семенов.

Форвард: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Второе попадание Андрея Николаевича в нашу символическую "солянку" по итогам тура. Легенда столичного коллектива в киевском дерби против "Оболони" забил важный гол "бело-синих", после которого "пивовары" по сути рассыпались. Потому что до этого подопечные Сергея Шищенко довольно сильно давили и имели несколько неплохих возможностей, чтобы поразить ворота Нещерета. Да еще и какой мяч! В своем фирменном стиле "черпачком" из-за пределов штрафной зоны. Красота! Этот гол стал уже 113-м для ветерана украинского футбола на просторах УПЛ.

Форвард: Игорь Невес ("Карпаты")

Так и хочется выкрикнуть - ну наконец-то прорвало! Во львовском дерби Невес в конце концов забил свой первый гол в элитном украинском дивизионе, грамотно найдя позицию и пространство для финального удара. Для этого понадобилось аж 25 туров. Однако, мы ни в коем случае не иронизируем. Латиноамериканец в игре с "Рухом" провел по-настоящему прекрасный матч. Кроме, забитого мяча Игорь занес в свой актив еще и результативную передачу - бразилец классно ассистировал своему соотечественнику Бруниньо в моменте с первым голом "Карпат".

Альтернатива: Руслан Степанюк / Виталий Дахновский (оба - "Верес"). Пара нападающих народного клуба, голы которых принесли победу ровенской команде в игре с "Черноморцем". Первый грамотно нашел свой эпизод и протолкнул мяч в сетку ворот Аниагбосо - после скидки от Гончаренко. Ну а второй - классно обыграл Скибу и с нерабочей левой "парашютом" перебросил первого номера "моряков".

Главный тренер: Руслан Костышин ("Колос") / Олег Шандрук ("Верес") / Руслан Ротань ("Александрия")

Традиционно в этой рубрике предлагаем выбор из трех кандидатов - по градации значимости в порядке упоминания. Коуч ковалевцев буквально вдохнул новую жизнь в казалось безыдейный "Колос" версии Александра Поздеева, полностью отказавшись от идей предыдущего наставника. Во что это вылилось? Вы и сами знаете - в феерический погром действующего чемпиона и окончательное разбитие чемпионских амбиций "Шахтера" в этой кампании.

В свою очередь, тренер ровенских "волков" получил свою очередную волевую победу в этой кампании. Шандрук не потерял контроль над футболистами после пропущенного мяча и своими решением помог команде в красивом стиле оформить камбэк в игре с одесским "Черноморцем".

Ну а наставник "горожан" сумел в хорошем смысле "встряхнуть" свою команду и после блеклой ничьей с "Рухом" настроить своих подопечных на правильный лад. При этом "Александрия" переиграла "Ворсклу" без двух своих ключевых исполнителей.

Запасные: Максим Механив ("Левый Берег"), Руслан Нещерет ("Динамо"), Роман Гончаренко ("Верес"), Никита Бурда ("Колос"), Аринальдо Ррапай ("Колос"), Артур Микитишин ("Кривбасс"), Марлон ("Шахтер"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Борис Крушинский ("Полесье"), Егор Твердохлеб ("Кривбасс"), Владислав Ванат ("Динамо"), Денис Янаков ("Черноморец"), Боливар ("Колос").