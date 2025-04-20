Карпаты Лупашко - рай на Земле. Полегенько рассказал, какая атмосфера царит в команде

Защитник "Карпат" Павел Полегенько рассказал, как проходит интеграция игроков к новым требованиям от тренерского штаба Владислава Лупашко.

"Хочу подчеркнуть, что у нас в команде достаточно классная атмосфера - вообще топовая. У меня, кстати, была теория, что не может быть, чтобы вся команда была довольна тренером, чтобы такая атмосфера царствовала в команде. Я думал, что это невозможно создать.

Но с приходом этого главного тренера, Владислава Викторовича, я вообще в команде не вижу недовольных людей, и та атмосфера, которая сейчас происходит у нас - это топ. Все это могут подтвердить, все это видят, все по базе ходят с улыбками, все наслаждаются просто каждым днем, находясь в "Карпатах", - сказал Полегенько.