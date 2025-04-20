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Не теряет надежды. Твердохлеб прокомментировал свой гол и победу над Зарей

Премьер-лига

Кривбасс разгромил соперника

Не теряет надежды. Твердохлеб прокомментировал свой гол и победу над Зарей

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб оценил победу над "Зарей" (3:0) в 25-м туре УПЛ. Игрок отметился одним из голов.

- Что, по вашему мнению стало определяющим для получения такого результата?

- По моему мнению, это в первую очередь то, что мы сыграли, как команда, все отдавались на поле, все знали, что нужно каждому делать. Думаю, что это сыграло главную роль в том, что мы смогли победить.

- В конце 1-го тайма "Заря" осталась в меньшинстве после удаления Башича. Насколько ощущалось удаление уже во 2-м тайме? Стало ли легче?

- Да, действительно, стало легче. Но не могу сказать, что мы прям очень уверенно начали 2-й тайм. То, что мы как-то неправильно немножечко играли, но потом перестроились и, в принципе, держали всю игру под контролем и довели матч до логического завершения.

- Во 2-м тайме было довольно неприятное столкновение у вас с соперником, даже показалось, что, возможно, понадобится замена. Как прокомментируете свое состояние после того столкновения?

- Там не столкновение, там просто игрок сзади сыграл. Я не ожидал, он мне ударил в колено, и я почувствовал резкую боль. Я тоже в моменте подумал, что, возможно, будет замена, но потом думаю: "Попробую разбегаться - может, станет лучше". Стало немножечко лучше, поэтому, в принципе, я смог доиграть почти до конца.

- Сегодня вы забили 11-й гол в нынешнем сезоне в УПЛ. Впереди в зачете бомбардиров только Владислав Ванат, у которого 15 голов. Есть ли у вас мечта все же попытаться до конца сезона превзойти его достижение и стать лучшим бомбардиром УПЛ?

- Конечно, я хочу, но не ставлю первоочередную эту цель, чтобы стать лучшим. Для меня самое главное - то, чтобы мы выполнили задачу клуба, которая перед нами стоит. Поэтому если я помогу клубу - это как бы в комплексе, оно помогает и мне. Поэтому буду стараться превзойти, но понимаю, что это будет очень сложно сделать. Но я не теряю надежды. Буду играть и стараться забивать в каждом матче.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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