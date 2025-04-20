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ЛНЗ покинули два топ-менеджера, – ТаТоТаке
Дороги специалистов и клуба разошлись
18000.сom.ua
По информации ТаТоТаке, после ничьей с "Ингульцом" руководство ЛНЗ приняло решение прекратить сотрудничество со спортивным директором клуба Евгением Тарасенко и генеральным директором Андреем Колесником.
Полторы недели назад в Sport.ua также сообщали об уходе Евгения в ближайшем будущем, но отставка должна была состояться уже после окончания сезона. Черкасский клуб, как утверждает источник, хочет пригласить на эту должность Ивана Телько из "Александрии".
Слухи об уходе Андрея Колесника появлялись зимой. Специалист даже отреагировал на эту информацию, но конкретики о своем будущем в ЛНЗ не предоставил. В прошлом сезоне он работал на должности технического директора, а в текущем стал гендиректором.
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