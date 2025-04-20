"После дождика всегда сияет солнышко". Скрипник поделился своим мнением о словах Максимова

Бывший главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник высказался относительно заявления действующего наставника полтавской команды Юрия Максимова о возможном уходе.

- Как вам заявление Юрия Максимова, что он намерен поговорить с руководством "Ворсклы" относительно своего будущего и стоит ли винить именно его в неудачах команды, которая из восьми последних матчей выиграла лишь один и проиграла четыре подряд?

- Трудно однозначно ответить на вопрос, кто виноват в таких неутешительных результатах "Ворсклы". Почему? Потому что я сейчас не внутри, не в структуре клуба, а говорить что-либо как-то не хотелось бы ... Единственное, что точно понятно, так это то, что Максимову сейчас трудно. Я знаю, как это, потому что у меня в карьере тоже бывали такие неудачные серии.

Что касается Максимова, то он тренер квалифицированный и команда у него сейчас приличная. Там есть ребята, которые могут за собой повести. А вот эти его слова - это, вероятно, это эмоции. Никто не хочет проигрывать четыре матча подряд. Но чемпионат еще не завершен и рано делать какие-то глобальные выводы.

- Сейчас у "Ворсклы" не все хорошо не только с результатами на внутренней арене. Есть немало слухов, что в полтавском клубе существуют проблемы с финансированием. Собственно, и сам Максимов тоже обмолвился как-то об этом.

Возможно, именно это отражается на результатах и микроклимате полтавского коллектива? Я о том, что почетный президент клуба Константин Жеваго находится под санкциями и, вероятно, уже не так щедро вкладывает деньги в клуб.

- Это же не три недели назад произошло. Жеваго уже два или три года под санкциями. Да и знаете, а в каком украинском клубе сейчас нет проблем, скажите мне? Не думаю, что игроки "Ворсклы" выходят на поле и держат в голове: "Вот мне где-то что-то не дали". Я очень хорошо знаю большинство игроков этой команды. Они выходят на каждую игру не номер отбывать, а биться, я это вижу по тем матчам, которые смотрел. Не получается у них сейчас все, как бы им хотелось, но еще есть время разобраться в проблеме и исправить ее.

Относительно денег и финансирования, то это надо общаться непосредственно с руководителями "Ворсклы", чтобы они создавали достойные условия и для тренеров и для игроков. В этом вопросе нужно навести порядок, скажем так, чтобы игралось и работалось комфортнее.

И в жизни, и в футболе всегда так бывает, что есть полоса неудач, но потом она меняется на удачную. После дождика всегда сияет солнышко. Жаль, но сейчас в Полтаве идет ливень. Но будет и солнечно, я в этом уверен.