Красно-черные не дарят очки на своем поле. Верес – Черноморец 2:1. Обзор матча

Подопечные Шандрука пропустили быстрый мяч и до перерыва не могли изменить цифры на табло. Ровенская команда нанесла 8 ударов, но только однажды попала в створ, тогда как одесситы продемонстрировали 100% реализацию. Во втором тайме "народный клуб" отыгрался и сохранил победный счет.

"Красно-черные" занимают седьмую позицию (35 очков) и 27 апреля поедут к "Ворскле". "Моряки" находятся на 15-м месте (18 баллов) и в ближайшую субботу будут принимать "Рух".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 25 тура УПЛ

Ровно. Авангард, 1 733 зрителя

Верес – Черноморец 2:1

Голы: Степанюк, 51, Дахновский, 61 – Янаков, 8