Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля

На этой неделе нас с вами ждут сразу две легендарные вывески. "Барселона" и "Реал" разыграют Кубок Испании, а в УПЛ донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо". В общем, на выходных будет жарко, естественно, эти матчи ни в коем случае нельзя пропустить. Впрочем, не Класико едиными. Отобрали для вас все самое интересное – let's go!

Понедельник, 21 апреля

Неделя начнется вполне спокойно. Свой матч в итальянском первенстве проведет один из полуфиналистов Лиги конференций, а именно "Фиорентина". Соперник "фиалок" по данной стадии третьего по значимости клубного европейского турнира тоже задействован в своем чемпионате – "Бетис" приедет к "Жироне" Цыганкова. А еще в деле "Дженоа" Малиновского.

16:00. "Кальяри" – "Фиорентина". Серия А. Megogo

19:00. "Дженоа" – "Лацио". Серия А. Megogo

21:45. "Парма" – "Ювентус". Серия А. Megogo

22:00. "Тоттенхэм" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Жирона" – "Бетис". Примера. Megogo

Вторник, 22 апреля

Не менее спокойный вторник, на этой неделе мы без еврокубков. "Барселона" для любителей Испании, "Сити" против "Виллы" для поклонников АПЛ и визит "ПСЖ" к "Нанту" – для ярых адептов Лиги 1.

21:45. "Нант" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo

22:00. "Манчестер Сити" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App

22:30. "Барселона" – "Мальорка". Примера. Megogo

Среда, 23 апреля

День начнется с полуфиналов Кубка Украины – это мы ждем, это мы любим. Вечером можно глянуть Миланское дерби, последить за сэйвами Трубина и поездкой "Реала" в гости к "Хетафе".

16:00. "Буковина" – "Динамо". Кубок Украины. YouTube-канал DIVISPORT

18:00. "Полесье" – "Шахтер". Кубок Украины. YouTube-канал житомирского клуба

20:00. "Атлетик" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo

20:00. "Сельта Виго" – "Вильярреал". Примера. Megogo

22:00. "Арсенал" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Интер" – "Милан". Кубок Италии. Megogo

22:15. "Бенфика" – "Тирсенсе". Кубок Португалии. Megogo

22:30. "Хетафе" – "Реал". Примера. Megogo

Четверг, 24 апреля

Как видите, будни тешат дозированными футбольными порциями. Снова страдающая "Жирона", а еще в программе отстающий от лидеров мадридский "Атлетико".

20:00. "Леганес" – "Жирона". Примера. Megogo

22:00. "Болонья" – "Эмполи". Кубок Италии. Megogo

22:30. "Атлетико" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo

22:30. "Бетис" – "Вальядолид". Примера. Megogo

Пятница, 25 апреля

О, вот и УПЛ. Очередной тур чемпионата Украины стартует визитом "Александрии" к "Ингульцу". Затем "Заря" принимает "Левый берег". Ну, и еще по матчу для любителей Серии А и Лиги 1.

15:30. "Ингулец" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Заря" – "Левый берег". УПЛ. УПЛ ТВ

21:45. "Аталанта" – "Лечче". Серия А. Megogo

21:45. "ПСЖ" – "Ницца". Лига 1. Megogo

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Суббота, 26 апреля

Стандартная программа: три матча УПЛ, украинские легионеры в ТОП-5 чемпионатах. В частности, Миколенко приедет на "Стэмфорд Бридж", а Довбик отправится в Милан, огорчать местный "Интер". Главный поединок дня – он же самый поздний. Эль-Класико, господа! В финале Кубка Испании встретятся каталонская "Барселона" и мадридский "Реал".

13:00. "Черноморец" – "Рух". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Челси" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

15:30. "ЛНЗ" – "Кривбасс". УПЛ. УПЛ ТВ

16:00. "Комо" – "Дженоа". Серия А. Megogo

16:30. "Бавария" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Байер" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вольфсбург" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хольштайн Киль" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хоффенхайм" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Брайтон" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Вулверхэмптон" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ньюкасл" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Саутгемптон" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Оболонь" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Страсбур" – "Сент-Этьен". Лига 1. Megogo

19:00. "Интер" – "Рома". Серия А. Megogo

19:15. "Кристал Пэлас" – "Астон Вилла". Кубок Англии. Setanta Sports App

19:30. "Айнтрахт" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

20:00. "Гавр" – "Монако". Лига 1. Megogo

21:45. "Лацио" – "Парма". Серия А. Megogo

22:05. "Лион" – "Ренн". Лига 1. Megogo

23:00. "Барселона" – "Реал". Кубок Испании. Megogo

Воскресенье, 27 апреля

Ну, а в воскресенье еще одно Классическое. Украинское! "Шахтер" принимает "Динамо". Матч, который может окончательно ответить на все вопросы по поводу золотых, серебряных и бронзовых медалей, или же наоборот – все только закрутить. Также Забарный ждет в гости "МЮ", а "Ливерпуль" сразится с "Тоттенхэмом".