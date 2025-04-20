Из Ингульца в сборную Украины? Паламарчук мечтает попасть в главную команду страны

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук рассказал о своей рекордной серии по количеству отраженных пенальти подряд. Напомним, вратарь отразил 6 ударов с отметки в УПЛ.

- Был ли в вашей карьере момент, когда хотелось все бросить? Если да - что удержало?

- Нет, такого не было. Мотивация, желание и силы - у меня этого очень много. Хочется проявляться каждый день на тренировке и показывать наилучшие результаты. Я понимаю, что можно развиваться в любом возрасте, если есть большое желание. Хотелось бы идти дальше. Возможно, получить шанс перейти в другой клуб. За цель, пусть кто-то может смеяться, но мне бы хотелось попасть в сборную Украины. Как, например, Юрий Панькив из "Александрии" это сделал. Он - живой пример. В Европе тоже есть много таких примеров. Почему бы и нет? Нет ничего невозможного - я в это верю.

- Ваша серия отраженных пенальти началась с матча против "Карпат". Рекорд УПЛ вы установили в ответном матче. Символично?

- Что-то в этом есть. Как-то так сложилось, что серия отраженных пенальти началась именно с удара, который пробивали "Карпаты". И рекорд я установил, опять же, в матче против них. Но серия еще продолжается, и хочется продолжать ее.

Интересно, что на момент нашей первой встречи наш тренерский штаб уже перешел в "Карпаты", и мы играли против них. Как сказал тогда Лупашко - это была принципиальная игра, ведь он провел в "Ингульце" много лет как футболист и как тренер. Атмосфера была напряженной. Именно тогда я отбил пенальти от Невеса и, можно сказать, "поймал кураж".

- Как вы непосредственно готовились к ответному матчу? Ожидали, что вам снова будут пробивать?

- Конечно, я перед матчами просматриваю, кто и как выполняет пенальти. За несколько дней до игры мне звонил отец и спрашивал: "Ты смотрел, как "Карпаты" били пенальти в ворота "Черноморца"? Бруниньо два забил. Я чувствую, что будет пенальти - готовься, разбирай", - сказал он. Так и произошло. Собственно, сам заработал пенальти, потому что сбил игрока, и должен был исправить ситуацию. Приятно, что у меня получилось его обыграть.

- Шутят, что вы сбили специально, ведь очень хотели установить рекорд.

- Возможно, и так. После матча у меня спрашивали об этом. Я видел, что в студии на телевидении тоже обсуждали момент. Разговоры велись даже в автобусе. Но до последнего все молчали, а тут так сложилось в матче. После игры я в шутку сказал своим: "Ну что, теперь уже никто не будет травить меня?". Теперь я сам подшучиваю над защитниками, говоря: "Я уже и сам могу заработать пенальти - ваша помощь не нужна" (Улыбается).

- Серия могла начаться раньше?

- Да. Перед тем был матч с "Вересом", когда пенальти сначала удалось отбить, но потом сопернику позволили перебить. Второй раз я уже не спас. Сказали, что произошел заступ за линию - и я тогда немного был в отчаянии. Казалось, все сделал правильно... К VAR есть вопросы. Поэтому можно сказать, что серия могла начаться еще раньше.

- В целом у вас нет собственной стратегии на пенальти? Отдаете предпочтение изучению соперника, а не интуиции?

- Почему? Все вместе. Ежедневно просматриваю потенциальных пенальтистов. Тренер тоже присылает нам разные видео - мы разбираем, изучаем. Я смотрю, кто и как подходит к мячу, как подает, как пробивает в целом. Возможно, замечаю что-то, чего другие не видят. Смотрю на это своим собственным взглядом. С Бруниньо - это была настоящая психологическая битва. Я видел, как он подходил к мячу в матче с нами, и как это делал в игре против "Черноморца" - была разница. Возможно потому, что они тогда играли дома и должны были побеждать. Но в нашей игре я заметил в нем какую-то неуверенность - еще во время разбега и момента удара. И я заставил его понервничать - даже своим взглядом. Он повелся и, фактически, сам показал, куда хочет бить.