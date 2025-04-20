Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучер: Мы хорошо начали. Верес – это такие же люди, как и мы. Наверное, не достучались до команды
Морякам не удалось набрать очки
Фото - Верес
Наставник одесского "Черноморца" Александр Кучер поделился впечатлениями от игры своей команды в Ровно.
"По первому тайму эта игра не выглядела проигрышной. Но матчи состоят из двух таймов. Мы неплохо начали, забили гол. Могли забить еще в контратаке, но не хватило исполнительского мастерства.
Затем отдали инициативу сопернику. В перерыве мы просили не пугаться соперника. "Верес" – это такие же люди, как и мы. Наверное, не достучались к команде. Сначала получили гол после стандарта. А потом вообще какой-то шедевр залетел”.
"Верес умеет защищаться и играть на контратаках. После второго забитого мяча они так и действовали и имели свои моменты. Возможно, мы не заслуживали поражения сегодня. Но это футбол.
Ярослав Ракицкий? У него была проблема. Хотел играть, но чувствовал сильную боль и мы были вынуждены его заменить”, – рассказал тренер.
26 апреля "черно-синие" будут принимать "Рух".
Популярное сейчас
- Кривбасс и Верес рвутся в еврокубковую зону. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ассист и игра левым защитником. Какие оценки получил Зинченко за полный матч АПЛ?
- Болельщики Бенфики в восторге от игры Трубина. Комментарии португальского СМИ
- "Снова будет цирк-шапито", - журналист озвучил главную проблему претендентов на выход в УПЛ
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет