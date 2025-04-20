Кучер: Мы хорошо начали. Верес – это такие же люди, как и мы. Наверное, не достучались до команды

Наставник одесского "Черноморца" Александр Кучер поделился впечатлениями от игры своей команды в Ровно.

"По первому тайму эта игра не выглядела проигрышной. Но матчи состоят из двух таймов. Мы неплохо начали, забили гол. Могли забить еще в контратаке, но не хватило исполнительского мастерства.

Затем отдали инициативу сопернику. В перерыве мы просили не пугаться соперника. "Верес" – это такие же люди, как и мы. Наверное, не достучались к команде. Сначала получили гол после стандарта. А потом вообще какой-то шедевр залетел”.