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Кучер: Мы хорошо начали. Верес – это такие же люди, как и мы. Наверное, не достучались до команды

Премьер-лига

Морякам не удалось набрать очки

Кучер: Мы хорошо начали. Верес – это такие же люди, как и мы. Наверное, не достучались до команды

Фото - Верес

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Наставник одесского "Черноморца" Александр Кучер поделился впечатлениями от игры своей команды в Ровно.

"По первому тайму эта игра не выглядела проигрышной. Но матчи состоят из двух таймов. Мы неплохо начали, забили гол. Могли забить еще в контратаке, но не хватило исполнительского мастерства.

Затем отдали инициативу сопернику. В перерыве мы просили не пугаться соперника. "Верес" – это такие же люди, как и мы. Наверное, не достучались к команде. Сначала получили гол после стандарта. А потом вообще какой-то шедевр залетел”.

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"Верес умеет защищаться и играть на контратаках. После второго забитого мяча они так и действовали и имели свои моменты. Возможно, мы не заслуживали поражения сегодня. Но это футбол.

Ярослав Ракицкий? У него была проблема. Хотел играть, но чувствовал сильную боль и мы были вынуждены его заменить”, – рассказал тренер.

26 апреля "черно-синие" будут принимать "Рух".

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Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
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