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"Все, как в сказке". Романчук прокомментировал свой дебютный гол за Кривбасс

Премьер-лига

Долго шел к нему

"Все, как в сказке". Романчук прокомментировал свой дебютный гол за Кривбасс

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук поделился впечатлениями от победы над "Зарей" (3:0) в 25-м туре УПЛ и своего дебютного гола.

"На фоне этого праздника и такого позитивного святого дня хотелось также сделать свой вклад в этот день и подарить в первую очередь нашим болельщикам и себе положительные эмоции. Рады, удалось забить гол - все, как в сказке, все, как планировалось, как мечталось.

Я долго шел к нему. Сначала забрали гол у меня в Киеве, по моему мнению, потом было много моментов в других играх, где то я не попадал по воротам, то вратари выручали. И так на фоне того оно у меня немного накопилось - и наконец меня прорвало, и удалось забить гол. Поэтому, возможно, где-то так эмоционально.

Я понимал, что это очень важная игра, и если я забью - то это будет очень важно для команды. Думаю, нам нужно это забыть, потому что это уже история. Нас ждут следующие очень важные игры. Нам надо бороться за высшие места в турнирной таблице, забивать еще голы и главное - не пропускать", - сказал Романчук.

После 25-го тура УПЛ "Кривбасс" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда прервала серию из 3-х поражений подряд.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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