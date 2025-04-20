"Все, как в сказке". Романчук прокомментировал свой дебютный гол за Кривбасс

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук поделился впечатлениями от победы над "Зарей" (3:0) в 25-м туре УПЛ и своего дебютного гола.

"На фоне этого праздника и такого позитивного святого дня хотелось также сделать свой вклад в этот день и подарить в первую очередь нашим болельщикам и себе положительные эмоции. Рады, удалось забить гол - все, как в сказке, все, как планировалось, как мечталось.

Я долго шел к нему. Сначала забрали гол у меня в Киеве, по моему мнению, потом было много моментов в других играх, где то я не попадал по воротам, то вратари выручали. И так на фоне того оно у меня немного накопилось - и наконец меня прорвало, и удалось забить гол. Поэтому, возможно, где-то так эмоционально.

Я понимал, что это очень важная игра, и если я забью - то это будет очень важно для команды. Думаю, нам нужно это забыть, потому что это уже история. Нас ждут следующие очень важные игры. Нам надо бороться за высшие места в турнирной таблице, забивать еще голы и главное - не пропускать", - сказал Романчук.