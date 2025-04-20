Сачко предположил, в чем причины неудач Максимова во главе Ворсклы

Бывший игрок и тренер "Ворсклы" Василий Сачко поделился своими мыслями относительно нынешнего положения дел в команде. В частности, предположил, почему нынешний наставник полтавчан Юрий Максимов не может исправить положение.

- Как вам заявление Юрия Максимова, что он намерен поговорить с руководством "Ворсклы" относительно своего будущего и стоит ли винить именно его в неудачах команды, которая из восьми последних матчей выиграла лишь один и проиграла четыре подряд?

– Я не могу выставить Максимову оценку за его работу, не находясь внутри команды и клуба. Спад в результатах и ​​игре "Ворсклы" очевиден, но потому есть и логическое объяснение. Из-за травм выпало несколько игроков. Однако если при этом Максимов так вот говорит, то что-то внутри клуба, вероятно, происходит... Пожалуй, действительно ему поговорить с руководством "Ворсклы". В начале сезона от "Ворсклы" все ожидали гораздо лучших результатов, но не во всем виноват Максимов.

– Сейчас у "Ворсклы" не все хорошо не только с результатами на внутренней арене. Есть немало слухов, что в полтавском клубе есть проблемы с финансированием. Собственно, и сам Максимов тоже обмолвился как-то об этом. Возможно, именно это отражается на результатах и ​​микроклиматах полтавского коллектива? Я о том, что почетный президент клуба Константин Жеваго находится под санкциями и, вероятно, уже не так щедро вкладывает деньги в клуб.

– Ситуация вокруг Константина Жеваго и санкциями в отношении него очень влияет на результаты "Ворсклы", я в этом уверен. Это и есть главная причина. Игроки команды, тренеры - тоже все прекрасно знают об этой ситуации, потому что ваши коллеги немало о ней пишут, ребята все понимают... Хорошо знаю и с уважением отношусь к Константину Валентиновичу. Он всегда старался как можно лучше поддерживать клуб и команду финансово. Не знаю, как дела в клубе сейчас, но надеюсь, что все в "Ворскле" наладится.

– Зимой на трансферном рынке "Ворскла" вела себя очень пассивно. Практически команду не укрепили взятый в защиту в аренду не достаточно кому узнаваемый костаринканец Фернан Фаеррон, приобретенный полузащитник Милот Авдилы. Косовар тоже далеко не звездный исполнитель. Разве Максимов не понимал, что скамья у него коротковата и что это скажется на результатах?

- Я об этом и говорил в начале нашего разговора, то есть намекнул, когда сказал, что не во всем виноват Максимов. Он имел, как бы хотел усилить команду, но скорее всего не мог, потому что был ограничен в своих действиях. Есть какая-то клубная политика, может быть, какие-то ограничения, ставка на собственных. Не знаю. Но у нас перед глазами турнирная таблица, где "Ворскла" внизу, поэтому руководству есть над чем задуматься. Скамейка у "Ворсклы" действительно коротковата. Вот Юрий Вильевич говорит, что не имеет претензий к своим игрокам по самоотдаче. Я с ним согласен, но есть такое понятие, как мастерство.

– Не хотелось бы сглазить, но еще четыре поражения подряд могут стоить "Ворскле" прописки в УПЛ. Ваш прогноз: останется или нет полтавская команда в элитарном дивизионе отечественного футбола?

- Неприятная серия из поражений уже затянулась, будем откровенны, но... Надеюсь, что "Ворскла" сохранит прописку в элите. Это клуб с хорошей историей, старожил Высшей лиги и УПЛ, клуб который воспитал не одного классного игрока для отечественного футбола. А еще я верю в Юрия Максимова. Он – тренер с немалым опытом, выпутывался не из одной сложной ситуации.