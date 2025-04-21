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Юрчец прокомментировал дебют за Кривбасс и победу над Зарей
Дебютный поединок за клуб вышел удачным
Фото: ФК Кривбас
Хорватский защитник "Кривбасса" Ян Юрчец прокомментировал победу над "Зарей" (3:0) в домашнем матче 25-го тура УПЛ.
- Ян, наши поздравления. Сегодня твой дебютный матч за "Кривбасс", и, к тому же, еще и победный. Поделись своими эмоциями и впечатлениями.
- Я и команда очень рады. Главное, что "Кривбасс" сегодня завоевал три очка. К тому же, я очень счастлив, ведь сегодня мой дебютный поединок за красно-белых, и он получился успешным. Сейчас нам надо восстановиться и готовиться к следующему сопернику.
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- Как тебе игралось на домашнем стадионе нашей команды, как тебе атмосфера?
- Одно удовольствие играть на этом поле, ведь, знаю, история стадиона очень большая. Я могу выделить только положительные моменты. Действительно счастлив сыграть здесь - дома. Хочу поблагодарить каждого болельщика за поддержку и пожелать им счастливой Пасхи.
- Насколько чувствовал поддержку наших фанов?
- Конечно, все очень круто. При любом счете они гнали нас вперед. Благодаря их поддержке, мы забили три гола. Это было чрезвычайно важным для нас. Еще раз спасибо, - сказал Юрчец.
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