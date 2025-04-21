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Шандрук: Побороться за еврокубки? Мы можем, но встанет вопрос - для чего?

Премьер-лига

Наставник "Вереса" подытожил победу над "Черноморцем"

Шандрук: Побороться за еврокубки? Мы можем, но встанет вопрос - для чего?

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук высказался о победе команды над "Черноморцем" (2:1) в матче 25-го тура УПЛ.

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"Быстрый пропущенный гол стал для нас холодным душем. Минут пятнадцать понадобилось, чтобы прийти в себя. Но постепенно нашли свою игру. Несколько хороших возможностей создали еще до перерыва.

Несколько подкорректировали действия в атаке, проговорили все в раздевалке и продолжали создавать давление на ворота соперника. И, в конце концов, забили хорошие голы. Очень важным стал именно первый гол Руслана Степанюка.

Задачу избежать переходных матчей, по нашим подсчетам, мы выполнили после победы над "Зарей". Сегодня я понимаю, что мы стопроцентно не будем играть переходные матчи. Но сейчас мы понимаем, что можем побороться как минимум за седьмую позицию. Пять игр - это пятнадцать очков. Нужно как минимум закрепиться на седьмой позиции. Это придает уверенности в том, что мы что-то делаем правильно.

Побороться за еврокубки? Конечно, мы это можем. Но я не хочу об этом говорить. Если мы выйдем в еврокубки, встанет вопрос - для чего? Просто, чтобы поднять планку еще выше? Я сторонник постепенного прогресса. Мы открытый к предложениям клуб, можем потерять кого-то летом. Нужна качественная селекция, а мы не берем игроков за деньги. Поэтому, это все не ко времени. У нас сейчас задача - играть на победу в каждом матче.

Стасус фаворита? Сейчас мы это проживаем вместе с командой. Это правда. Нас начали бояться и уважать. Но здесь важно продолжать делать свою работу. Мы говорим об этом с футболистами и стараемся реально смотреть на вещи. Два подряд поражения могут все изменить. Поэтому, здесь важно стабилизировать психологию. Надеюсь, мы справимся. Важно не сбавлять обороты.

Я Роману Гандзину перед игрой сегодня сказал, что волновался - как никогда. Чувствовал, что будет непростое начало. Но потом успокоился. При счете - 1:1 внутренние ощущения изменились, появилось спокойствие. Чувствовалось, что команда сегодня сможет забрать три очка.

Думаю, если бы у нас было больше вариантов ротации - было бы легче. Потому что Владислав Шарай - еще не готов полностью, Михаилу Протасевичу - было трудно. Концовку матча мы уже не вытягивали - это было заметно. Хотя, опять же, могли и забить третий гол", - резюмировал Шандрук.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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